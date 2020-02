El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación la Agencia Modelo Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia local.

La agencia ofrecerá atención integral con perspectiva de género, así como asistencia legal, médica y psicológica a víctimas de agresión sexual y sus familiares.

En la apertura, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de la agencia, al señalar que el 25 de noviembre pasado se publicó la Alerta de Violencia contra Mujeres en la Ciudad de México.

Lo anterior, por el trabajo de Abogadas Mujeres en los Ministerios Públicos y otras acciones, con lo que se reparó en las dimensiones del fenómeno en la ciudad capital.

“Lo cierto es que recibimos más denuncias por violación, más denuncias por feminicidio y no podíamos cerrar los ojos ante esta circunstancia y tomamos la decisión de hacer medidas todavía más agresivas para proteger a las mujeres y al final lo que todos y todas queremos que es erradicar la violencia y en particular la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México”, comentó.

Sheinbaum Pardo señaló que la alerta tiene once acciones en materias como el Banco de ADN, la llamada Ley Olimpia (contra agresiones en medios y en particular en redes sociales), aunque queda pendiente la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales Sentenciados; además del trabajo con legisladores para que no prescriban los delitos por agresiones sexuales.

“El segundo tema es la propia procuración de justicia; no es suficiente con el cambio a las leyes, sino realmente acabar con la impunidad. Y este trabajo es el que ha venido desarrollando de manera ejemplar nuestra fiscal, hoy con mayor autonomía, al pasar de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

Agregó que como parte del compromiso de la Fiscalía General de Justicia con las mujeres, pero en particular con erradicar la violencia de género, son las agencias especializadas, entre otras acciones y programas que se han desarrollado.