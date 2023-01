Empresarios de CDMX ven riesgos económicos por regulación al tabaco

Tras la publicación de los nuevos lineamientos a nivel nacional para fumadores, que prohíben la exhibición de las cajetillas en mostradores y fumar en espacios de concurrencia colectiva, el presidente de la Coparmex, Armando Zúñiga Salinas, explicó la Iniciativa Privada de la Ciudad de México pronostica que la medida afecte economicamente a los pequeños comercios de la capital, precisamente en el arranque de este 2023, 25% del total de sus ventas se verán impactadas.

La modificación al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco por la Secretaría de Salud federal afectará a las 85,000 tiendas de abarrotes que hay actualmente en la Ciudad de México, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capitalina.



“Esta norma afectará económicamente a comercios de todos tamaños, pero principalmente a los pequeños negocios que han sido severamente dañados por la pandemia (...) Golpea a la industria, pero de igual forma perjudica los empleos de los trabajadores”, detalló.



Además de afectar la economía local, ahondó que las finanzas gubernamentales también sufrirán impactos, ya que la nueva medida va en contra de la capacidad del Estado de generar recursos vía impuestos. Toda vez, se verán dificultades para que se continúen generando políticas públicas de bienestar para la población.



“Este tipo de políticas prohibicionistas atentan no solo contra la libertad comercial, sino también en contra de la independencia de los consumidores a decidir qué tipo de productos legales consumir”, añadió.



El líder empresarial capitalino consideró que la prohibición no solamente está fuera del fundamento marcado por la Constitución federal, sino también irremediablemente provocará el fomento del comercio ilegal.



“Este reglamento trata como menores de edad a los adultos consumidores, quienes tienen el derecho a la educación en materia de consumo. De la misma forma, traspasa el derecho de los individuos a no ser discriminados por sus gustos o adicciones a productos legales”, añadió.



Adicionalmente, aseguró que si esta medida se aplica podría abrirse la puerta para que se replique en otros sectores económicos.



“La Secretaría de Salud excede sus facultades y alerta que, si ese ordenamiento entra en vigor este domingo, ahora cualquiera de las dependencias del Poder Ejecutivo podría replicar dicha acción en otros productos o industrias, lo que propiciará un precedente muy negativo en materia de inseguridad jurídica para las empresas”, comentó.

La Coparmex Ciudad de México detalló que en lugar de efectuar esta medida, proponen impulsar políticas públicas que tiendan a la prevención del consumo del tabaco, sobre todo las orientadas a la educación en lugar de las de prohibición.



“Coincidimos absolutamente con el gobierno mexicano en la necesidad de promover acciones para proteger la salud de toda la población (...) Coparmex CDMX hace un llamado respetuoso a la autoridad federal para detener la implementación de dicho reglamento y encontrar, en conjunto entre industria y sociedad, políticas públicas realmente eficaces en materia de salud y prevención del consumo del tabaco”, detallaron.



