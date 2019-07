Cancún, QR. El ejido de Bacalar espera que el próximo 4 de agosto el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, asista a la asamblea de comuneros a fin de que exponga el ofrecimiento federal para integrarlos al proyecto del Tren Maya.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal, dijo que la interlocución ya es directa con Jiménez Pons, “pero él sigue con su postura de que quiere que les demos las tierras y en unos años nos van a dar la primera acción, a través de un fideicomiso, entonces ahí no estamos de acuerdo.

“Le planteamos al Fonatur que sea cual fuere la superficie de tierra que necesiten para el tren y sus estaciones, el ejido podría aportarla a cambio de una permuta, es decir, que esa misma superficie nos la repongan en los alrededores de donde se van a construir las estaciones, con los usos de suelo necesarios para poder desarrollar esas tierras”, aseveró.

Chimal Balam añadió que pese a los diferentes encuentros que han sostenido con los representantes del gobierno federal, aún desconocen cuánta tierra necesitan tanto para la vía como para el desarrollo de las estaciones.

“Ellos vienen, traen sus planos, nos dicen que por aquí va a pasar el tren debajo de las vías de la Comisión Federal de Electricidad y que va a haber una estación en Bacalar y una subestación en Chetumal, pero no nos definen nada. Ni dicen qué superficie van a querer para la estación”, manifestó.

El líder ejidal indicó que ante las dudas y desacuerdos, invitó a Jiménez Pons a la próxima asamblea del ejido de Bacalar que se realizará el 4 de agosto.

“Yo lo invité que venga a la asamblea de ejidatarios para que él proponga, porque nosotros como representantes platicamos y yo se lo transmito a mi gente, pero no es igual a que él venga en una asamblea y él exponga ante la gente. Si la asamblea toma una decisión ya va a ser asunto de la asamblea; yo sólo hasta el momento he llevado la voz que la asamblea me da. Nos confirmó que sí va a venir”, señaló.

Propuesta

En una entrevista previa con El Economista, el titular del Fonatur reconoció que han encontrado ejidos a los que no les convence la opción de incorporarse al Tren Maya a través del fideicomiso de inversión y bienes raíces (fibra); sin embargo, aseguró que es la única opción que garantiza transparencia y rendimientos justos a mediano y largo plazo.

Aseguró que la labor del Fonatur será la de incorporar al mayor número de ejidos mediante este esquema, por lo que se abocarán a la tarea de convencimiento en los próximos meses.

“Arriba de 80% de los ejidos con los que hemos platicado quiere sumarse al proyecto, lo que a algunos les causa muchas dudas es el tema del fideicomiso a través del cual se les está proponiendo que se integren”, expuso.

Refirió que ya está definido que este proceso de diálogo y consulta con las comunidades se realizará en tres lenguas indígenas: el maya, el chol y el tzetzal.

Dicha consulta en la que se pondrá a consideración el Tren Maya y el ordenamiento urbano que se propone en torno a las estaciones a lo largo de todo el recorrido se realizará una vez que se tenga la información técnica que derivará de los estudios que recientemente se licitaron.

Jiménez Pons destacó que dentro de toda la información que se provea a las comunidades para que deliberen sobre la conveniencia del principal proyecto del gobierno federal está justamente la de los beneficios que tendrá la incorporación de tierras a través del fibra.

“Al tratarse de un proyecto rentable, la Bolsa de valores es el mejor mecanismo que tenemos para poder hacernos de inversión de riesgo. Lo que vamos a hacer es explicar detalladamente los beneficios de participar a través de este esquema, e incluso las posibilidades que tendrán de salirse en caso de que más adelante quieran abandonar el proyecto”, manifestó.

“Les ofreceremos un plan de entrada y un plan de salida para que tengan la seguridad de que no perderán su patrimonio. Por ejemplo, habrá esquemas en los que se les ofrezca que si en determinado plazo no comienzan a tener los rendimientos proyectados pueden obtener una indemnización o disponer de su patrimonio cuanto antes”, aclaró.

