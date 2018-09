El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseveró que el proceso de traslado de las dependencias federales a los estados será por acuerdo con los trabajadores que decidan mudarse, y en caso de no aceptar, únicamente se trasladarán el titular de la Secretaría y mandos superiores de la misma.

Como parte de su gira del agradecimiento por su triunfo electoral, en Obregón, Sonora, López Obrador destacó que la Secretaría de Agricultura, que encabezará Víctor Villalobos, se trasladará a esa ciudad, como lo prometió en su campaña electoral.

AMLO admitió que su plan de descentralización de la Administración Pública Federal implicará acondicionar y garantizar que las ciudades a donde se trasladarán las dependencias cumplan con acceso a servicios de vivienda, salud, educación y esparcimiento. El presidente electo comentó que uno de los beneficios para los trabajadores será ofrecerles vivienda.

“Mi palabra de que va a funcionar desde Obregón la Secretaría de Agricultura. Es un proceso. Muchos dicen: ‘¿Cómo se va a trasladar, si son muchos trabajadores?’. Ahí vamos a ir resolviendo. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Si le ofrecemos a los trabajadores que quieran venirse, que van a tener buenos sueldos, y van a tener vivienda, y van a tener posibilidad para que estudien sus hijos, y van a poder vivir bien aquí, muchos se van a trasladar, y si no, la dirección de la Secretaría, el secretario, los funcionarios más importantes se vienen ya a Obregón a empezar a actuar, a empezar a operar desde aquí”, indicó.

Sin demagogia

Andrés Manuel López Obrador reiteró que cumplirá todas sus promesas de campaña, aunque dijo que al inicio de su gobierno no podrá cumplir con todas las demandas, como una de ellas que es eliminar el cobro de peaje en las casetas. Aseveró que tiene que actuar con responsabilidad, sin demagogia.

“Hay muchas demandas, me estaban aquí soplando, diciendo lo de las casetas. Sí, ya lo sé, sí, nada más que eso no lo ofrecí yo en campaña. Voy a cumplir primero lo que ofrecí en campaña, todo. Lo que planteé lo voy a cumplir. Porque se puede actuar de manera demagógica y decir: ‘A ver, quito todas las casetas, vamos a resolver todos los problemas’. Sí, pero necesitaríamos aumentar los impuestos para tener más dinero. No van a aumentar los impuestos, no va a haber impuestos nuevos, no va a haber gasolinazos, no se va a endeudar al país. Por eso tenemos que actuar con prudencia, sin demagogia, sin estar ofreciendo lo que no se va a poder cumplir. Es mejor hablar con la verdad, siempre con la verdad, así les voy a hablar yo”, indicó.

“Todo, repito, lo que ofrecimos en campaña, todo y más se va a cumplir, pero vámonos poco a poco, es un proceso”, añadió.

Prioridades

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, entregó al presidente electo un documento que contiene 25 proyectos prioritarios.

De acuerdo con información de la administración estatal, entre los proyectos destacan conectar a las ciudades de Hermosillo con Chihuahua a través de autopistas, así como la conclusión de la carretera federal Cuatro Carriles, además de un sistema integral de transporte.

También se propuso la construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en las demarcaciones de Agua Prieta, Puerto Peñasco y Navojoa; y un nuevo hospital general en Guaymas.

La mandataria solicitó la tarifa eléctrica más baja, de manera permanente, para los 72 municipios de Sonora.

Por su parte, López Obrador dio a conocer los proyectos que se tienen destinados para Sonora, entre los que destacan el mantenimiento a la infraestructura ya existente, conclusión de obras en curso y acciones de bienestar social.

El gobierno del estado informó que al ser una entidad colindante con los Estados Unidos, a partir del 1 de enero del 2019, Sonora tendrá un trato preferencial porque se bajará el Impuesto al Valor Agregado a 8%, mientras el Impuesto sobre la Renta será de 20%, y se homologará el precio de la gasolina y la energía eléctrica con el del vecino país, además de aumentar al doble el salario mínimo.

EL DATO

Desde al año pasado, Andrés Manuel López Obrador propuso descentralizar las dependencias federales. Ante esta estrategia de incentivar a todas las entidades del país, surgieron distintas posturas.

Por ejemplo, el Clúster de Vivienda de Nuevo León reconoció que este proyecto de descentralizar la Secretaría de Economía en Monterrey representa una gran oportunidad para el sector; misma postura, en términos generales, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Mientras para la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en el proceso se debe respetar los derechos de los trabajadores. La preocupación de especialistas radica en que algunas ciudades no cuentan con la infraestructura básica.

