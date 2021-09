Cancún, QR. Cozumel concluirá esta semana con un total de seis nuevos cruceros, con movimiento en los tres muelles que tiene la isla. Apenas el pasado miércoles 1 de septiembre inició la actividad con el Symphony of the Seas, el hotel flotante más grande del mundo, que por primera vez visitó la isla.

Continúa este jueves 2 de septiembre con la llegada del Adventure of the Seas, el Carnival Vista y el Carnival Breeze, para cerrar la semana con el Independence of the Seas y el Norwegian Gem este viernes 3 de septiembre.

Desde el 16 de julio a la primera semana del mes, Cozumel ha recibido un total de 48 cruceros, con la expectativa de que al cierre de año el ritmo de recuperación de arribos les permita captar 1 millón de pasajeros.

El presidente municipal de la ínsula, Pedro Joaquín Delbouis, informó la semana pasada sobre una reunión con el presidente de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), Richard Sasso, donde abordaron sobre la reanudación de actividades a partir de este mismo mes de septiembre.

“Para Cozumel es importante la reactivación de la Mediterranean Shipping Company (MSC). Ya tenemos a la Royal Caribbean Company, a la Celebrity Cruises Line, a Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Line y sólo nos falta la MSC para tener de vuelta a las cinco grandes líneas de cruceros, con lo que se reactivaría al 100 por ciento esta industria en la isla”, aseveró el munícipe.

La isla es parte de las rutas de MSC, al ser considerado un destino seguro por la aplicación de los protocolos sanitarios en la ínsula. La reactivación de la naviera también beneficiaría al puerto de Mahahual, en la Grand Costa Maya, añadió.

Asimismo, informó que la reactivación de la industria de cruceros sigue por buen camino, pues sólo en agosto la isla recibió más de 25,000 cruceristas, además de que los tres muelles que reciben a esos navíos ya están activos.

Se calcula que este año Cozumel recibirá alrededor de 400 cruceros, cifra que sería mayor con la reactivación de la Mediterranean Shipping Company, una de las navieras más grandes de Europa y Estados Unidos, que tiene a Cozumel entre sus puertos de destino. En su flota están el Seashore, Seaside, Opera, Divina y Meraviglia, que han anclado en este destino, adelantó Joaquín Delbouis.

