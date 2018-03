Tijuana, BC. Los proyectos para construir cuatro plantas industriales en Tijuana se encuentran congelados desde que ganó las elecciones el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la incertidumbre que han generado sus declaraciones de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (Canacintra) en Tijuana, Marcello Hinojosa, reveló lo anterior, y, aunque no precisó a cuánto asciende el monto de la inversión, dijo que la decisión de las cúpulas empresariales es ser prudentes y esperar a que se definan los criterios del nuevo tratado.

Explicó que el comportamiento de los inversionistas en la ciudad se ha replicado en otras entidades, incluso en los estados de la frontera donde los capitales que llegarían también se han visto afectados.

Aquí hablamos de millones de dólares que están en el aire. Antes que nada, se debe estimar de cuánto se habla, pero lo cierto es que lo más sano es no caer en pánico; en la Cámara es la decisión que tomamos, mientras continuamos trabajando en fortalecer la relación con las empresas que ya están aquí , advirtió.

Evitar fugas

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, Humberto Jaramillo, dijo que parte del trabajo será evitar la fuga de inversiones, ya que a pesar de existir un retraso en la inyección de recursos que se habían planeado para los primeros meses de este año, los proyectos que ya están sólidos deben continuar.

La realidad es que esta relación que existe entre California -la principal potencia económica de Estados Unidos- y nuestro estado, o simplemente Tijuana, no es cosa menor. La región que se ha formado no se puede romper sólo por decisión de un hombre, nos preocupa ese congelamiento, pero no es algo definitivo , advirtió.

Con datos de la Secretaría de Economía, a septiembre del 2016 llegaron 698.8 millones de dólares en inversión de Estados Unidos.

BC mantiene atractivo para empresas estadounidenses

Tijuana, BC. A PESAR de la tensa relación entre México y Estados Unidos, Baja California mantiene como uno de sus principales atractivos la mano de obra barata, además de su ubicación geográfica, aseguró la presidenta de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (ARHITAC), Lourdes Moreno.

Comentó que el organismo que representa alrededor de 200 empresas, de las cuales, cerca de 80% es de origen estadounidense y para las compañías, poder operar a poca distancia de sus corporativos es una ventaja, además de la calidad de la plantilla laboral y los salarios.

Somos una entidad de mejor costo en capital humano, definitivamente ése siempre ha sido nuestro valor agregado, y continúa siendo el caso. El reto para nosotros con las nuevas políticas, es fortalecer nuestro capital humano y la relación entre las compañías de ambos países, al menos el de las que ya están aquí .

Dijo que durante el 2016, en Tijuana se registró un aumento en la creación de empleos de 1.5% comparado con el 2015 y, a pesar de las declaraciones y fricciones entre los presidentes de Estados Unidos y México, estiman que este año continúe la tendencia.

El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlo Bonfante, coincidió con la presidenta de ARHITAC y reconoció que los salarios de los trabajadores de maquiladora resultan atractivos para las empresas, ya que, al menos en el caso de China que es el principal competidor , la diferencia entre los sueldos puede ser casi del doble.

De acuerdo con un estudio realizado por ARHITAC en el 2016, los sueldos de los empleados de manufactura incrementaron 10% durante el primer semestre de ese año; dicho monto es equivalente a entre 1,300 y 1,400 pesos semanales.

