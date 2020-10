Pese a las reducciones en recursos federales, la Ciudad de México continuará desarrollando sus proyectos prioritarios, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que los proyectos de este año (donde sobresale la apuesta a la obra pública) estarán en el presupuesto local del 2020.

Por lo mismo, adelantó que incluso se tiene previsto cambiar las fechas de inauguración de varios; por ejemplo, en lugar de ser en diciembre pasarán a marzo.

“En vez de inaugurar en diciembre, estaremos haciendo inauguraciones en marzo. Abril ya no nos tocará porque creo que van las elecciones del próximo año, son el 6 de junio y tres meses antes no se pueden hacer estas actividades, pero la terminación de obras se pospuso algunos meses para poder abarcar el presupuesto del próximo año”, reiteró.

“Entonces, no hay, digamos, mayores sorpresas de las que ya habíamos considerado hace algunos meses en lo que sería la reducción de los ingresos de la ciudad”, aseguró.

Claudia Sheinbaum puntualizó que pesar de que los recursos federales estan teniendo reducciones en este año, los cuales se componen de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios, se están compensando con fondos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), particularmente con el FEIEF; “tiene que haber una compensación en este sentido”.

Sheinbaum Pardo recordó que hace unos días se tuvo una reunión entre el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y los gobernadores que siguen perteneciendo a Conago; “en esa reunión hubo un compromiso de que tiene que compensarse las participaciones federales para que podamos recuperar los ingresos”.

De acuerdo con cifras de la SHCP, en el acumulado de enero-agosto 2020, la segunda entidad que recibió más gasto federalizado fue la Ciudad de México (101,935 millones de pesos); sin embargo, al comparar con lo recursos que se recibieron en el 2019, la urbe, entre todos los estados, fue la que presentó la mayor reducción (19,532 millones).

Por variación anual real, la disminución más pronunciada también fue para la capital del país (18.7%), debido al impacto negativo por el Covid-19, donde resaltó el paro de actividades no esenciales y la reapertura paulatina.

A mayor detalle, a la capital del país se le asignaron en los primeros ocho meses del 2019, 65,572.1 millones de pesos en participaciones, mientras que en el 2020 fueron 60,693.1 millones, lo que representó una caída del 10.4 por ciento.

Mientras que en Gasto Federalizado de Provisiones Salariales y Económicas y Otros Subsidios, en el mismo periodo del año pasado se le asignaron 6,455.8 millones de pesos, para el 2020 la capital del país recibió 6,039.4 millones, que representó una caída de 9.4 por ciento.

En Convenios de Descentralización, en el 2019 a la urbe se le asignaron 1,728.1 millones de pesos en el 2019, pero en el 2010 fueron 584.4 millones (-67.3%); mientras que para Convenios de Reasignación se pasó de 3,107.7 millones a 492.5 millones, lo que equivalió a una caída de 84.7 por ciento.

Por el otro lado, en aportaciones sí hubo un crecimiento en los primeros ocho meses, el año pasado fueron 31,856.9 millones de pesos, para este 2020 ascendieron a 34,126.1 millones, lo que significó un aumento de 3.7 por ciento.

No afecta eliminación de fideicomisos

Sobre la propuesta de eliminar 109 fideicomisos y fondos públicos, lo que incluirá eliminar el Fondo Metropolitano, la mandataria capitalina expuso que esto no afectaría a la Ciudad de México.

Manifestó que esto es debido a la comunicación que se tiene con autoridades federales, por lo cual, que se mantendrán los proyectos prioritarios, como lo son el Tren Interurbano y la Línea 12 del Metro.

“Se mantienen los proyectos prioritarios. Nosotros tenemos una reunión mensualmente con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y el gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo Maza), con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para darle seguimiento a los proyectos metropolitanos, unos que tienen que ver con el Aeropuerto de Santa Lucía, otros que son el Tren Interurbano, la Línea 12 del Metro”, ahondó.

“Hay muchas obras metropolitanas que de todas maneras tienen un financiamiento muy importante del Gobierno de México. Entonces, el que ya no haya un fideicomiso, no quiere decir que no se van a seguir apoyando todos estos proyectos. Tenemos otro proyecto muy importante que hemos anunciado, que es el Cetram de Indios Verdes, que se está revisando

el proyecto ejecutivo para poder incorporarlo; entonces, son varios proyectos metropolitanos que siguen adelante”, agregó.

rrg