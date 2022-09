CDMX contabiliza 21 inmuebles con daños tras el sismo de magnitud 7.7

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que derivado del sismo de magnitud 7.7 registrado la tarde de este lunes 19 de septiembre se tienen contabilizados 21 inmuebles con daños.

De acuerdo con el reporte, cuyo corte es hasta las 20:00 horas, 17 inmuebles presentan riesgo bajo y cuatro edificaciones tiene riesgo medio.

Los edificios de riesgo medio son Plaza de la Constitución No. 2 y Argentina No. 8, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; así como Dr. Navarro No. 182 en la Doctores, también en Cuauhtémoc; y Filipinas No. 178, Portales, Benito Juárez.

En conferencia de prensa la #JefaDeGobierno informó que no se registran afectaciones graves en la CDMX tras el sismo de magnitud 7.7 ocurrido a las 13:05 Hrs.

El 99.1% de los altavoces de alertamiento sísmico del @C5_CDMX funcionaron correctamente. �� pic.twitter.com/B1hwgbPvHo — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 19, 2022

Con información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las autoridades capitalinas detallaron que en la Ciudad de México se reportaron 572,663 usuarios afectados y se restableció 96% del suministro eléctrico.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que se supervisó la estación Zócalo-Tenochtitlan, donde se identificó el desprendimiento del revestimiento de una columna en uno de los accesos de la estación, sin que se registren daños a la estructura.

Informamos de manera preliminar saldo blanco tras el sismo ocurrido a las 13:05 de hoy y compartimos el registro de inmuebles reportados como dañados: https://t.co/YTxM4gBmxr pic.twitter.com/6nR2dTgwIZ — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 20, 2022

