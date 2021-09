Cancún, QR. Cozumel cerrará septiembre con un total de 34 cruceros atracados, con lo que mantiene un crecimiento constante desde la reactivación de esta industria hace tres meses.

Mientras que en junio la isla captó sólo cuatro barcos, para julio cerró con 14 atraques, mientras que en agosto la cifra se incrementó hasta los 29.

Al cierre del presente mes la isla habrá sumado un total de 76 cruceros, incluidas las dos visitas del Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo, así como otras dos visitas del Mardi Grass, barco que no había estado en Cozumel, además de otras dos llegadas del Odissey of the Seas, considerado el crucero más moderno del mundo.

El encargado de despacho de la Secretaría de Turismo estatal, Andrés Aguilar Becerril, aseguró que la derrama económica al cierre de agosto para la isla supera los 2 millones de dólares, con un total de 76,890 pasajeros, según el reporte estadístico de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

Hace dos semanas, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, indicó que cerrarán el año con un aproximado de 400 de los también llamados hoteles flotantes, pues en lo que resta del 2021 más líneas navieras seguirán incorporando a la isla en sus itinerarios.

Informó sobre una reunión con el presidente de la Mediterranean Shipping Company, Richard Sasso, con quien platicó sobre la reanudación de actividades a partir de este mismo mes de septiembre, con lo cual se tendría ya de vuelta a las cinco grandes líneas de cruceros en Cozumel.

Joaquín Delbouis consideró que la reactivación de la industria sigue por buen camino, pues sólo en agosto la isla recibió más de 25,000 cruceristas, además de que los tres muelles que llegan a esos navíos ya están activos.

En el 2019, la también conocida como Isla de las Golondrinas cerró con 4.5 millones de cruceristas; este volumen de viajeros representó poco más de la mitad de los 8.9 millones de turistas que llegaron ese año al resto de los 27 puertos de todo el país que también reciben estos hoteles flotantes.

Mientras los puertos de Ensenada, San Carlos, Cabo San Lucas, La Paz, Pichilingüe, Puerto Escondido, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas, Topolobambo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco y Puerto Chiapas recibieron en su conjunto 950 barcos a lo largo del 2019, en Cozumel atracaron 1,366 barcos, lo cual significa que la isla captó 416 más cruceros que toda la región Pacífico del país.

Además, Cozumel cerró el 2020 con 1.1 millón de pasajeros recibidos, es decir, 3.4 millones menos respecto de los 4.5 millones que captó la isla en el 2019.

