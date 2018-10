Monterrey, NL. En su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso local, el mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que aun cuando su gestión ha tenido como premisa el ahorro y austeridad para aminorar el déficit con el que recibió la administración en el 2015, la entidad tiene un problema de falta de liquidez, debido al cumplimiento de las normas de la Ley de Disciplina Financiera.

“El ahorro y austeridad no son fáciles, dos años de no tener la posibilidad (de invertir); quienes fueron presidentes municipales lo saben, es la parte más difícil de un gobierno, por eso lo dije en mi toma de protesta, el primer año no teníamos posibilidades más que de ordenar el gobierno”, dijo.

“El segundo año teníamos que organizar el gobierno, para llegar a un tercer año en donde empezáramos a trabajar en la solución de los problemas más sentidos de la población. Juntos hemos podido renegociar la enorme deuda heredada”, enfatizó.

Rodríguez Calderón refirió que la capacidad para ejecutar obras y prestar servicios depende de sus finanzas, las cuales no resuelve el Ejecutivo, “las finanzas del gobierno están agotadas, la austeridad no es un reclamo, sino una necesidad de los tres poderes”.

Durante el 2015, los egresos fueron mayores a los ingresos en más de 9,100 millones de pesos; actualmente, por al plan de ahorro y de austeridad del 2016 al 2018 se ha logrado aminorar el déficit financiero y concretar ahorros por 5,750 millones de pesos, destacó.

El manejo responsable de las finanzas, refirió, ha sido reconocido y hoy Nuevo León tiene las mejores calificaciones; sin embargo, aún se tiene un gran problema de la falta de liquidez para sortear las necesidades que tiene la entidad.

“La Ley de Disciplina Financiera, sobre todo al gobierno de Nuevo León lo ha ahorcado, porque no nos permite tener financiamiento más allá del porcentaje que establece la propia ley”, aseveró.

El mandatario indicó que gracias a que aumentó la recaudación del impuesto a casinos de 35 millones de pesos en el 2015 a 900 millones en el 2018, se ha podido destinar a la seguridad pública 77% más que en el 2015, así como aportar al fondo de seguridad de los municipios.

Advirtió que, debido a que hay inequidad en el reparto de recursos a las entidades federativas, si no se aumentan impuestos, los poderes Legislativo y Judicial tendrán que apretarse el cinturón como ya lo hace el Poder Ejecutivo estatal.

Atracción de inversiones

Jaime Rodríguez rebatió a los legisladores en la percepción de seguridad, y puso el ejemplo de que Nuevo León atrajo Inversión Extranjera Directa (IED) por 10,000 millones de dólares en tres años, con la generación de 190,000 empleos.

Explicó que tan sólo en este año se han recibido 3,000 millones de dólares de IED, los cuales generan 10,000 empleos adicionales, gracias a la reforma energética, que ha impulsado inversiones como las de tres plantas eólicas y dos más que están por construirse, así como dos plantas de ciclo combinado de Ternium e Iberdrola.

El gobernador recordó que Nuevo León ocupa el segundo lugar en IED detrás de la Ciudad de México, debido a que es muy atractivo por la capacidad de su capital humano, así como por su infraestructura.

Ahora, manifestó, el gobierno estatal se tiene que enfocar en mejorar las condiciones en municipios como Salinas Victoria, donde se construye el primer parque de China (Hofusan), así como en General Zuazua, Pesquería y Ciénega de Flores.

Presentan obras trascendentales

Monterrey, NL. Durante el próximo año, el gobierno de Nuevo León se enfocará en grandes proyectos, entre ellos la creación de una ciudad fronteriza en el municipio de Anáhuac, el libramiento ferroviario, la construcción de la Presa Libertad y de tres Ecovías, así como la interconexión entre los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey.

“Nosotros trabajaremos en un gran proyecto de la ciudad fronteriza, la visión de Andrés Manuel López Obrador de liberar la frontera de impuestos, de igualar condiciones en 30 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, nos pone en una situación extraordinaria”, dijo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

“Tenemos una frontera con un gran puente (Colombia), quizás el mejor del país, y con grandes extensiones de tierra que pueden generar la primera ciudad fronteriza planeada”, indicó.

Anunció que en breve les presentará el proyecto financiero que implica la creación de esta ciudad fronteriza y que se integrará en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Aseguró que no se trata de que el estado invierta, sino de que conduzca la posibilidad de generar condiciones de riqueza para el norte del estado, lo que permitirá generar mayor recaudación, y estos recursos se destinarán a programas de salud y otros rubros.

Actualmente, agregó, se está construyendo el libramiento ferroviario, con una inversión privada de 800 millones de pesos, que estará terminado en junio o julio del año próximo, con ello se rescatarían 180 kilómetros de vías del ferrocarril, que podrán ser usados para un tren ligero.

El mandatario aseguró que para la construcción de la Presa Libertad se pretende solicitar deuda a través del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey; este proyecto costará 9,000 millones de pesos, por lo que se pediría financiamiento por 5,000 millones.

[email protected]