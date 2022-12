Acuerdan más apoyos para destinarlos a seguridad pública en los municipios

También se proponen reformas a la Ley de Seguridad Pública para establecer el Servicio Civil de Carrera Policial.

Culiacán, Sinaloa, a 20 de diciembre de 2022.- Con la representación personal del gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la que se tomaron diversos acuerdos y exhortos para mejorar la seguridad particularmente en los municipios, mediante asignaciones presupuestales del 20 por ciento respectivamente de los programas FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal).

Esta sesión ordinaria contó con la asistencia de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, quien presentó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que se pretende aplicar en todos los estados a más tardar para el 2024, y que comprende la Certificación Única Policial para cada uno de los elementos de las corporaciones de seguridad pública.

En su mensaje, el secretario Inzunza Cázarez expuso ante la secretaria ejecutiva del SNSP los indicadores en materia de seguridad pública que se han logrado en Sinaloa en lo que va de la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, que indica una baja significativa en varios delitos de alto impacto social como el homicidio doloso y el feminicidio, por citar algunos.

“Tenemos signos alentadores en materia de contención de algunos indicadores, como ya lo he mencionado, me referiré específicamente que en el caso de los feminicidios hemos disminuido en un 54 por ciento en relación con los primeros 11 meses del año 2021, lamentablemente se siguen presentando casos, muy dolorosos, pero la obligación del Estado es de investigarlos de manera objetiva, diligente, científica, y lograr una vez esclarecidos, la judicialización de esas carpetas, como está ocurriendo en Sinaloa con un alto índice, pues en feminicidios somos quizá el estado que más judicializa causas, de los que ocurren, y por supuesto desterrar de la idea social, de que se puede cometer un delito de esta gravedad y no haya consecuencias”, dijo.

En cuanto a homicidios dolosos, informó que la disminución es del 22 por ciento, con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en robo de vehículos hay una tendencia sostenida a la baja.

Inzunza Cázarez añadió que Sinaloa es una entidad libre del delito de robo a autotransportes que en muchas regiones del país alcanza situaciones de alarma, y en eso ha sido fundamental la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lo cual agradeció a los generales Héctor Ávila Alcocer y Francisco Arellano Ávila, que son sus respectivos comandante, y presentes en la reunión.

A su vez, la secretaria ejecutiva del SNSP, Clara Luz Flores, destacó que Sinaloa es uno de los estados en mejores condiciones en materia de Certificación Única Policial, donde el municipio más bajo registra un 68 por ciento, porcentaje que es alto de acuerdo al promedio nacional.

“Además de la Certificación Única Policial, debemos entender que nuestros policías necesitan dignificación, es verdad que tienen la certificación óptima, pero esos policías mejores capacitados en condiciones como las que están requieren también salarios dignos, requieren un sistema de dignificación policial”, señaló.

Los acuerdos asumidos en esta sesión ordinaria fueron instruir a las dependencias e instancias estatales y municipales para que den puntual seguimiento, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, al Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio.

Otro acuerdo es que el presidente del Consejo Estatal de Seguridad, quien es el gobernador Rubén Rocha Moya, proponga ante el Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en materia de Servicio Profesional de Carrera Policial, la cual contendrá las bases que regirán en esta materia a las corporaciones policiales estatales y municipales.

Un tercer acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad Pública es evitar el uso de polarizado o cualquier objeto que impida la visibilidad hacia el interior de los vehículos. Para ello, los Ayuntamientos de los 18 municipios del estado revisarán y adecuarán sus respectivos Bandos de Policía y Gobierno para establecer una prohibición que impida que los vehículos porten polarizados en los cristales, parabrisas y ventanillas, así como rótulos, carteles y objetos opacos que obstaculicen la visibilidad hacia el interior de los vehículos.

El cuarto acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad Pública es que las y los presidentes municipales se comprometen a participar en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, con el propósito de consolidar los esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno.

Por lo que toca a las medidas para asignar más recursos presupuestales para el área de seguridad pública en los municipios, el Consejo Estatal de Seguridad Pública exhortó a las dependencias e instituciones a que, por cada ministración que reciban de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinen por lo menos el 20 por ciento a los municipios, en cumplimiento a los propósitos de los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional vigentes.

De igual manera, el Consejo Estatal de Seguridad Pública exhortó a los municipios a que, por cada ministración que reciban por concepto del fondo FORTAMUN, se destine por lo menos el 20 por ciento a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, en cumplimiento a los mismos propósitos de los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional vigentes.