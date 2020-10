El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se analiza ampliar el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte a más municipios de la región, incluso, dijo, se podría implementar en la frontera sureste del país.

“Sí, lo estamos analizando. Es un programa que ha ayudado mucho a la frontera, el que en una franja de 20 kilómetros de la línea divisoria se pague menos de Impuesto Sobre la Renta, menos de IVA y cuesten los energéticos, las gasolinas”, expresó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario consideró que el proyecto de Zona Libre está ayudando bastante, aunado al aumento, al doble, del salario mínimo en la frontera norte, lo cual, agregó, es contrario a los señalamientos de que su gobierno sólo apoya a la región del sur del país.

Cabe señalar que el presidente también adelantó que su gobierno alista las negociaciones para que el próximo año se incremente, de nueva cuenta, el salario mínimo en toda la franja fronteriza.

“También estamos apoyando al centro y al norte. Este programa, por ejemplo, es único y me lo están pidiendo también en la frontera sur y tengo el compromiso de que se aplique, sobre todo en Chiapas y me lo están pidiendo en Chetumal, en Quintana Roo, que haya una zona franca, que les ayude y tengo ese compromiso. Lo estamos evaluando el programa y se va a ir ampliando”, enfatizó.

Otros municipios

Asimismo, indicó que en el caso del municipio de Allende y otros pertenecientes al estado de Coahuila y Baja California, que quedaron fuera de la franja de los 20 kilómetros del programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, también se está analizando incluirlos al proyecto.

“Ese el caso de Baja California, en donde no se incluía San Quintín porque no estaba exactamente en los 20 kilómetros porque pertenece a Ensenada. No estaba Ensenada, no se incluía, pero era dejar fuera a un municipio de los cinco que entonces había, ahora ya son seis, porque ya San Quintín se volvió también municipio de Baja California y se resolvió.

“Y así vamos a ir poco a poco, nada más que estamos evaluando. Nos detuvimos por lo de la pandemia, pero ese es un buen programa de apoyo, de estímulos para la inversión y también para que se les pague mejor a los trabajadores que están en las maquilas, porque les pagaban muy poco, porque estaba muy bajo el salario mínimo”, planteó.

Desde el 1 de enero del 2019 en la frontera norte del país, por decreto presidencial, gozan de la disminución del IVA de 16 a 8% y del ISR de 30 a 20%, además de un precio preferencial en gasolina.

Para la frontera con Belice, en junio del 2019, el presidente López Obrador visitó Quintana Roo y confirmó que en el 2020 cumpliría su promesa de instalar la zona libre en Chetumal.

