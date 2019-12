Querétaro, Qro. Frente a la coyuntura económica que impactó durante este 2019 el desarrollo de la economía nacional y local, el empresariado de Querétaro plantea impulsar estrategias de emprendimiento hacia el 2020.

El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), desde sus inicios, es una estrategia clave para potenciar el surgimiento de empresas más sólidas, expuso la presidenta del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo.

Con el propósito de generar estrategias de impulso al emprendimiento se plantea gestionar fondos, tanto en el país, como en el extranjero para financiar proyectos.

"El año 2020 se lo vamos a dejar al emprendimiento, estamos haciendo varias alianzas y sinergias para bajar fondos nacionales e internacionales para todos estos jóvenes que quieren emprender y para las empresas ya consolidadas, pero que quieren tener una detonación, también están existiendo estos programas", dijo Jiménez Salcedo.

Apoyar el desarrollo de pequeñas empresas, desde sus orígenes, tienen como finalidad reducir el riesgo de que crezcan con vicios.

En Querétaro, la mortandad de las pequeñas empresas ocurre tras un periodo de ocho a 10 años.

Jiménez Salcedo expuso que también se busca formar a nuevos empresarios que tengan arraigada la responsabilidad social.

"Pero el 2020 queremos seguir generando notas positivas y empresarios con un alto sentido de responsabilidad social, sentido humano, y que a su vez surjan nuevas empresas con una estructura muy sólida, pero este 2020 se lo queremos dejar a este tema de emprendimiento", refirió.

Entre las estrategias para el 2020, también se prevé implementar constantes programas de capacitación para las empresas socias de Coparmex.

En Querétaro radican aproximadamente 83,076 unidades económicas, de las cuales 99.6% son mipymes, de acuerdo con el Directorio Nacional de Unidades Estadísticas.

Difícil año para mipymes industriales

En este contexto, el 2019 ha sido un año complejo para diversos segmentos empresariales, específicamente para las pequeñas empresas que proveen al sector industrial, que ha implicado un menor crecimiento en ventas.

La presidenta de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro, Beatriz Hernández Rojas, dijo que las firmas socias programaron crecimientos a doble dígito en materia de ventas, pero en algunos casos las variaciones se mantuvieron a un dígito, mientras que otras empresas reportaron decrecimientos.

La indefinición del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la huelga que se presentó en General Motors Estados Unidos son algunos de los factores que impactaron a este segmento empresarial.

Rechazan inspecciones laborales de Estados Unidos

En este contexto y ante los retrasos en la ratificación del T-MEC, la presidenta de Coparmex Querétaro se manifestó en contra de la propuesta del gobierno estadounidense, que solicitaba facultades para supervisar el cumplimento de leyes laborales.

Jiménez Salcedo refirió que las inspecciones vulnerarían la soberanía de México.

“Nosotros estuvimos apoyando al gobierno federal todo el tiempo, eso es una intervención a nuestra soberanía, igual que le tema de seguridad, eso no se debe permitir (…) Si no se llegara a dar el T-MEC tenemos más tratados con todo el mundo (…) Sin lugar a dudas, bien por gobernó federal que no permitió esa intromisión, eso sí sería muy grave”, dijo.

En Querétaro, Coparmex cuenta con cerca de 1,000 socios, entre pequeñas, medianas y grandes empresas.

