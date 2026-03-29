Urge que empresas de consumo aceleren su transición hacia la economía circular: SE

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas, urgió a las empresas de consumo a reforzar su compromiso con la economía circular y a acelerar su implementación en sus procesos de producción.

Durante la inauguración de la planta de Sabritas, propiedad de PepsiCo, en Celaya, Guanajuato, el funcionario explicó que está la nueva Ley General de Economía Circular traerá nuevas oportunidades para la industria, detonará inversiones y generará empleos en el país.

No obstante, dado que el nuevo marco regulatorio transformará la forma en que las empresas producen y gestionan sus residuos, dijo que se requerirá la participación activa del sector consumo, particularmente en el diseño y fabricación de sus productos.

“Un tema importante que va a plantearse en esta industria y hay que entrar rápido a esa conversación es el tema de economía circular y cómo se va a requerir el apoyo de las empresas de consumo”, manifestó.

Reconoció que, si bien el compromiso existe, es necesario redoblar esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de los objetivos.

El pasado 19 de enero, el gobierno federal publicó la Ley General de Economía Circular, con el objetivo de impulsar la conservación del medio ambiente del país y aprovechar mejor los recursos naturales.

La ley busca incrementar la vida útil de los productos, aprovechar los residuos, fomentar su reutilización y reciclaje, y que las empresas asuman la responsabilidad de estos en todo su ciclo de vida.

Para ello, se creó el Sistema Nacional de Economía Circular, que coordina a distintas secretarías, entre ellas la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía y Energía, para implementar programas, supervisar avances y otorgar un distintivo que reconozca buenas prácticas.

Sobre este tema, el presidente y director general de PepsiCo Alimentos México, Isaías Martínez, explicó que la empresa cuenta con programas globales de sustentabilidad, dentro de su estrategia PepsiCo Positivo, que busca generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades donde opera.

Destacó que la agricultura regenerativa, la inversión en tecnología y el uso responsable del agua son pilares del programa, que permite reducir el impacto ambiental de sus operaciones agrícolas.

En materia de movilidad sostenible han conformado una flota de 1,500 rutas de vehículos eléctricos que contribuyen a disminuir la huella de carbono en sus sistemas de distribución.

T-MEC impulsará la competitividad regional

En otro tema, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía afirmó que el T-MEC representa la oportunidad de lograr la integración productiva que permitirá a México, Estados Unidos y Canadá competir con el resto del mundo.

“Si tenemos un tratado sin aranceles, con reglas claras que se respeten, eso hará que la región de Norteamérica sea mucho más productiva”, expuso en el mismo evento.

El funcionario destacó que, más allá de ser un acuerdo comercial, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, implica una integración productiva.

Recordó que México es el mercado que más compra y vende a Estados Unidos, tan solo una exportación mexicana tiene, en promedio, 40% de contenido de Estados Unidos.

“Entonces, somos el mejor socio”, expresó. “Lo que más convendría a Estados Unidos, es no importar de Vietnam o de Malasia, sino de México y Canadá”, añadió.

Vidal Llerenas mencionó que ya existe una mesa de diálogo con Estados Unidos en el marco del T-MEC, lo que representa un avance importante y permite tener mayor claridad sobre el futuro de la relación.

Resaltó que, hasta hace poco, la pregunta era si habría o no un tratado de comercio, pero ahora la discusión se centra en las características que tendrá.