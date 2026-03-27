PepsiCo inaugura planta de Sabritas en Celaya, uno de los polos de desarrollo del Plan México

Celaya, Gto. Con una inversión de más de 467 millones de dólares, PepsiCo México inauguró la planta de producción de Sabritas en Celaya, Guanajuato, uno de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, considerados palancas del Plan México para atraer y fortalecer la inversión nacional y extranjera.

Esta inversión forma parte del plan de la multinacional de alimentos y bebidas que contempla una derrama de 2,000 millones de dólares entre 2025 y 2028 en el país, uno de los mayores compromisos de capital en México.

Durante la inauguración, la CEO de Latin America Foods & Global Chief Strategy & Transformation Officer de PepsiCo, Athina Kanioura, aseguró que las instalaciones marcan una nueva etapa para las operaciones de la empresa en América Latina.

“Esta instalación representa el futuro de nuestra manufactura y confirma que México seguirá siendo un pilar fundamental para el futuro de PepsiCo en América Latina y en el país”, sostuvo.

La nueva instalación añadirá más de 66,500 toneladas anuales de capacidad mediante tres líneas de alto desempeño, donde se producirán papas Sabritas, Doritos, Cheetos y Ruffles.

Con esta expansión, la empresa robustece su operación en México, que alcanza 1,000 millones de toneladas anuales en botanas y galletas.

En términos de empleo, en la nueva planta de Sabritas se generan 210 puestos directos y alrededor de 800 indirectos.

En el mismo evento, el presidente y director general de PepsiCo Alimentos México, Isaías Martínez, afirmó que existe confianza para invertir en el país, el segundo mercado más importante para las operaciones globales de la compañía.

Destacó que la inversión se realiza en uno de los polos de desarrollo del bienestar del país y reafirmó su compromiso de la empresa con el Plan México.

“Estamos queriendo ser muy relevantes para el Plan México y para el plan de desarrollo del país”, acotó.

“Tenemos una aspiración de crecimiento agresiva, abundó, porque creemos que el crecimiento es crear prosperidad en las comunidades en donde vivimos. Lo que inauguramos el día de hoy es genuinamente una declaración contundente de confianza en el talento, en el futuro y en el potencial que tiene México”.

directivo recordó que la empresa está en el Bajío desde 1981 y que, con su planta Gamesa, ubicada junto a la nueva fábrica de Sabritas, ha contribuido en el desarrollo industrial de la región.

“Ese compromiso que empezamos hace años no ha cambiado. De hecho, ha crecido”, resaltó Isaías Martínez.

En Guanajuato, la empresa suma cerca de 3,000 colaboradores, 34 centros de distribución y más de 1,100 rutas de reparto en la región.

En su turno, la secretaria de Economía de Guanajuato, Cristina Villaseñor, destacó que PepsiCo concentra en el estado cerca del 24% de la inversión —prácticamente una cuarta parte— que destinará en México entre 2025 y 2028.

“La inversión de la empresa es una señal clara de confianza en el estado”, sostuvo.

Además, agregó, refuerza la posición de Guanajuato como nodo estratégico para la industria alimentaria y logística, por su conectividad carretera y ferroviaria.

La nueva plata de Sabritas en Celaya fue diseñada con criterios de sustentabilidad, integró tecnología para optimizar el uso de agua y energía, como paneles solares, iluminación LED y sistemas de recirculación y captación pluvial.

Además, cuenta con una planta de potabilización que permite reutilizar hasta 200 metros cúbicos de agua al día.

PepsiCo trabaja con más de 40,000 agricultores mexicanos y se ubica como el principal comprador de papa en México, con alrededor del 20% de la producción nacional.

Además, cerca del 90% de sus insumos agrícolas, como trigo, plátano y cacao, son de origen nacional, mientras que todo el maíz que utiliza es 100% mexicano.