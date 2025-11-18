La UE planea limitar las exportaciones de chatarra de aluminio para evitar que salga del bloque

La Comisión Europea planea imponer restricciones a las exportaciones de chatarra de aluminio de la Unión Europea para evitar que salga del bloque y deje a la industria de la UE con escasez del metal, dijo el martes el responsable de comercio de la UE, Maros Sefcovic.

Las exportaciones de chatarra de aluminio de la UE alcanzaron la cifra récord de 1.26 millones de toneladas métricas en 2024, según el grupo industrial European Aluminium, alrededor de un 50% más que hace cinco años, y la mayor parte se dirigía a Asia.

La industria de la UE dice que la situación ha empeorado desde entonces, debido a los aranceles de importación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 50% para el aluminio, pero solo del 15% para la chatarra.

Los gravámenes impulsaron las importaciones de chatarra en Estados Unidos y redujeron las exportaciones, lo que llevó a los compradores asiáticos a prestar más atención a la oferta de la UE.

El Ejecutivo comunitario comenzó a supervisar las exportaciones en julio y dijo que evaluaría si era necesario tomar medidas.

"Hoy (...) iniciamos los trabajos preparatorios de una nueva medida para abordar el problema de las fugas de chatarra de aluminio", dijo Sefcovic, comisario europeo de Comercio, en una conferencia organizada por European Aluminium en Bruselas.

La medida, cuya adopción está prevista para la primavera boreal de 2026, será "equilibrada", añadió, y tendrá en cuenta los intereses de los productores, recicladores y sectores derivados.

Además de ser un recurso para los productores nacionales, la chatarra desempeña un papel vital en los esfuerzos de descarbonización del sector, ya que el reciclaje del aluminio utiliza un 95% menos de energía que la producción de metal a partir de la bauxita extraída.

El grupo industrial EuRIC, que se opone a las restricciones, afirma que las exportaciones de chatarra son el resultado de la baja demanda interna y de la insuficiente capacidad de la UE para gestionar chatarra mixta, como la procedente de vehículos triturados.