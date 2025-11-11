Trump amenaza a los controladores aéreos por sus ausencias durante el shutdown

Ayer se cancelaron otros 2,000 vuelos en Estados Unidos (EU), mientras el presidente, Donald Trump, amenazaba con descontar el sueldo a los controladores aéreos que se reportaran enfermos durante el cierre del gobierno.

Después de que Trump criticara duramente a los trabajadores de la aviación ausentes, calificándolos de antipatrióticos, el sindicato de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA, por su sigla en inglés) elogió a sus miembros que trabajan sin cobrar como “héroes anónimos” en un comunicado en el que pedía al Congreso que pusiera fin inmediatamente al cierre del gobierno.

“Ya basta”, dijo el sindicato.

Este estira y afloja pone de relieve la creciente presión sobre la industria de la aviación, ya que el cierre récord alcanzó su día 41, aunque un proyecto de ley de compromiso que avanza en el Congreso genera esperanzas de una resolución inminente.

El sistema de control de tráfico aéreo ya estaba sobrecargado antes del cierre debido a la falta de personal, y se enfrenta a un aumento repentino de pasajeros con los próximos viajes por las vacaciones de Acción de Gracias.

Además de cerca de 2,000 cancelaciones, unos 7,100 vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidenses sufrieron retrasos ayer, según el sitio web de seguimiento FlightAware.

La semana pasada, la administración Trump ordenó reducciones de 10% en los vuelos en docenas de aeropuertos, incluidos algunos de los más concurridos del país, debido a “problemas de personal”.

Ayer, Trump recurrió a las redes sociales para amenazar con que a los controladores que no regresen al trabajo “se les descontarán sustancialmente sus salarios”.

“¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben volver al trabajo, ahora mismo!”, exigió en su plataforma Truth Social.

Trump dijo que recomendaba una bonificación de 10,000 dólares para los “grandes patriotas” que no se tomaron días libres durante el cierre del gobierno.

Su declaración se publicó justo cuando el sindicato de controladores aéreos concluía una conferencia de prensa, programada para coincidir con el segundo cheque de pago de cero dólares consecutivo para sus miembros.

El presidente del sindicato, Nick Daniels, calificó el acuerdo que se está gestando en el Congreso como un “paso correcto en la dirección correcta”.

“Los controladores de tráfico aéreo no deberían ser moneda de cambio política durante un cierre del gobierno”, dijo Daniels, quien ha hablado en términos cada vez más alarmantes desde que el financiamiento federal expiró por primera vez el 1 de octubre.

En un comunicado emitido más ayer, tras la amenaza de Trump en las redes sociales, la NATCA afirmó que los controladores “merecen nuestro reconocimiento”.

“Los controladores aéreos de este país llevan más de 40 días trabajando sin cobrar”, declaró el sindicato. “La gran mayoría de estos profesionales altamente cualificados siguen desempeñando uno de los trabajos más estresantes y exigentes del mundo, a pesar de no recibir remuneración. Muchos trabajan seis días a la semana y 10 horas al día sin cobrar”.

El congresista demócrata Rick Larsen calificó los comentarios de Trump de “una locura”.

“Las mujeres y los hombres que trabajan largas horas en las torres de control de tráfico aéreo para mantener en funcionamiento el sistema de aviación merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento, no ataques desquiciados contra su patriotismo”, mencionó el demócrata del estado de Washington.

Dos trabajos

Las perspectivas de una solución al cierre de gobierno más largo de la historia de EU parecían más alentadoras ayer, después de que suficientes demócratas en el Senado estadounidense se unieran a los republicanos para impulsar un proyecto de ley que financie al gobierno hasta enero.

Sin embargo, Daniels señaló que después de un largo cierre, en el 2019, todos los controladores tardaron dos meses y medio en recibir el pago retroactivo.

Mientras tanto, “el 30 de enero se acerca rápidamente”, añadió, aludiendo a la incertidumbre sobre lo que sucederá después de que expire el próximo proyecto de ley de gastos.

Daniels estuvo acompañada en el evento por Amy Lark, quien trabaja en una instalación de control de tráfico aéreo en Virginia.

Su familia se las arregla sin dos sueldos, porque el marido de Lark también trabaja para la agencia.

“Ayer, mis hijos me preguntaron cuánto tiempo podríamos quedarnos en nuestra casa. Tener que responder a esa pregunta fue desgarrador”, dijo Lark.

También describió un aumento del estrés en el trabajo debido a compañeros que se han quedado trabajando hasta tarde como conductores de Uber u otro empleo, mientras que otros tienen dificultades para pagar el cuidado de los niños.

Los recortes también están obligando a los viajeros a adaptarse.

“Es un poco caótico esta mañana”, dijo Jack Nicks en el Aeropuerto Internacional de Miami, quien comentó que había verificado dos veces que su vuelo estaría listo para el despegue.