Toyota logra vender 100,000 unidades de su modelos Tacoma en México

Luego de 20 años de presencia en nuestro país, Toyota logró la comercialización de 100,000 unidades de su modelo Tacoma en el mercado mexicano, la cual es una pick up Hecha en México y para el mundo.

“Alcanzar las 100,000 unidades de Tacoma comercializadas en México es un motivo de gran orgullo para Toyota. Este logro refleja la preferencia y confianza de nuestros clientes, así como el talento de los colaboradores mexicanos que hacen posible cada vehículo”, dijo la automotriz japonesa.

La pick up Tacoma es producida en México en sus dos plantas de Toyota, en Tecate, Baja California y Apaseo El Grande, Guanajuato, cuyo propósito fue atender al mercado estadounidense, en primera instancia y tras su éxito, se envía a todo el mundo.

Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México, afirmó que “Tacoma representa nuestra conexión con México: fuerte, auténtica y llena de espíritu aventurero”.

Tacoma supero las 100,000 unidades vendidas en el país, consolidándose como una de las pickups más emblemáticas para los mexicanos, frente a marcas de gran volumen.

“Más que una pickup, Tacoma es un símbolo de lo que nos define como nación. Su presencia en caminos, carreteras y rutas off-road del país ha inspirado a generaciones de aventureros que buscan llegar más lejos, con la confianza de manejar un vehículo manufacturado en México para conquistar cualquier terreno”, dijo el directivo.

Tacoma llegó como un vehículo con motor a gasolina, pero la demanda hacia la electrificación permitió su venta de unidades hibridas. Sus motorizaciones i-Force e i-Force MAX (en versiones híbridas eléctricas HEV) brindan un equilibrio perfecto entre desempeño, eficiencia y responsabilidad ambiental

La nueva generación de Tacoma 2025 reafirma su título como la “Máquina de aventuras”, con un diseño más ágil y robusto, capacidades mejoradas y tecnología de vanguardia que la hacen ideal para enfrentar cualquier reto.