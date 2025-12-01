Southern Energy firma acuerdo para vender gas licuado a Alemania

El consorcio de empresas argentinas Southern Energy firmó un acuerdo preliminar para exportar gas natural licuado (GNL) a la empresa alemana Sefe por ocho años, anunciaron el lunes ambas partes en un comunicado.

El acuerdo prevé que Sefe compre hasta dos millones de toneladas anuales de GNL argentino, con entregas programadas para comenzar a finales de 2027.

Southern Energy está compuesto por la petrolera estatal YPF, junto con Pan American Energy y Pampa Energía, entre otras empresas, que buscan desarrollar el gas de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo, que se extiende por unos 30,000 km cuadrados en el centro-sur argentino.

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que el acuerdo con Sefe generará "ingresos estimados en USD 7,000 millones para la economía argentina", en una publicación en X.

Por su parte, Fédéric Barnaud, director comercial de la firma alemana, destacó que se trata de "la primera alianza de Sefe en materia de GNL con un proveedor sudamericano"

"No solo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa", señaló en el comunicado conjunto.

Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy dijo que "constituye el primer acuerdo de venta de GNL a gran escala para Argentina".

Las empresas señalaron que el trato "está sujeto a la negociación de un acuerdo de compraventa definitivo".

En junio, YPF había firmado un acuerdo marco con la compañía energética italiana ENI para exportar GNL por 20 años.