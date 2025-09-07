Buscar
Primer auto eléctrico de Jaguar Land Rover llega en 2026

Más allá del ambiente de incertidumbre y el desánimo por los autos verdes, Jaguar Land Rover confirmó que el primer modelo eléctrico de lujo de Range Rover llegará en 2026.

Foto: Reuters

Lilia González

Más allá del ambiente de incertidumbre y el desánimo por los autos verdes, Jaguar Land Rover confirmó que el primer modelo eléctrico de lujo de Range Rover llegará en 2026, al que le seguirán otros lanzamientos electrificados, para cumplir con su propósito de ofrecer energía pura en todos modelos hacia 2030.

En entrevista con El Economista, Raúl Peñafiel, CEO de Jaguar Land Rover México, Caribe y Latinoamérica, refirió que con 30 años de experiencia en el mundo automotriz, observa que la industria atraviesa por un momento disruptivo, rodeada de competencia, diversidad de marcas y noticias de aranceles, sin embargo, la apuesta del grupo británico será diferenciarse con valor agregado al cliente del lujo y rumbo a la electrificación.

