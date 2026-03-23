Pemex avanza en limpieza del derrame de hidrocarburos en Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se recuperaron 549 metros cúbicos de hidrocarburo, en Dos Bocas, Tabasco, donde se monitorea el derrame que según la estatal no tiene relación con la refinería Olmeca que opera en condiciones normales.

"Pemex informa que el evento se encuentra acotado a condiciones climatológicas extraordinarias y bajo control, sin relación con la operación regular de la refinería Olmeca y mantiene monitoreo permanente en agua, suelo y aire en la zona", publicó la empresa.

En la conferencia desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum repitió que el derrame de hidrocarburos que se vivió en costas de Veracruz y Tabasco en el Golfo de México no fue por acciones de Pemex, sino de un barco en la zona ante lo cual se realizan investigaciones y se fincarán responsabilidades penales.

"Sí, hubo un derrame, de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas. Entonces, están trabajando".

La mandataria aseguró que solicitó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza.

Sheinbaum recordó que hubo otro incidente afuera de la refinería Olmeca que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, "pero en todo caso es menor".

"Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo ese derrame y que Pemex está ayudando a limpiar. Está la Profepa y también Semarnat y todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores", aseguró.

Pemex detalló que entre el 20 y el 22 de marzo la actividad de recuperación se concentró en las zonas conocidas como ENSAR y Acceso Cases, mientras continúan los avances en la contención particularmente en el área de Río Seco, donde mantiene un despliegue operativo permanente para el control del producto.

"En este momento, las acciones se concentran en la dársena y los canales de navegación, donde se han instalado más de 50 barreras marinas y más de mil cordones oleofílicos para contener el producto", según la petrolera.

Actualmente se mantienen tres frentes de trabajo con más de 450 especialistas dedicados a la contención y recuperación del producto; se utilizan seis unidades de presión y vacío, sistemas de bombeo, dos equipos tipo skimmer y embarcaciones para recuperación en superficie.

De forma paralela, el personal técnico realiza recorridos para verificar la funcionalidad de las barreras, ubicar zonas con presencia de material y ajustar las acciones en campo. "Esto permite mantener el control y reducir riesgos para la población y el entorno".

En estas labores participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades estatales. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene el seguimiento técnico y supervisa el cumplimiento de la normativa ambiental.

La secretaria de medio ambiente de Tabasco, Sheila Cadena, ha declarado que los derrames de petróleo en Veracruz y Tabasco fueron en fechas diferentes, aunque podrían estar relacionados. En el caso de Tabasco, el gobierno estatal tuvo conocimiento de los sucesos el 24 de febrero, aunque pescadores identificaron las manchas en playas de Paraíso desde el día 12 del mismo mes.

karol.garcia@eleconomista.mx