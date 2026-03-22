Qué se sabe sobre el incendio en la refinería Olmeca que dejó 5 muertos

México despertó la mañana del martes 17 de marzo de 2026 con la noticia de un fuerte incendio en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; posteriormente se informa que el siniestro aconteció en las inmediaciones. No obstante, el fuego tardó en ser controlado, aunque las autoridades afirmaron tener todo bajo control, lamentablemente el hecho cobró la vida de cinco personas: tres mujeres y dos hombres.

¿Qué pasó en la Refinería Olmeca el martes 17 de marzo?

Alrededor de las 06:00 horas, un incendió ocurrió en el exterior de la barda perimetral de la refinería Olmeca. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó horas después que, debido a las fuertes lluvias que acontecieron esa madrugada se ocasionó el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de las instalaciones ubicadas en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Un vehículo que circulaba en ese momento por el lugar, habría causado la chispa que desató el fuego.

Fue un sistema de video vigilancia el que captó el probable instante en que comenzó el incidente y cuyas imágenes comenzaron a circular por las redes sociales. En estas se aprecia que llovía con intensidad, por lo que el área se ve anegada por el agua.

Como consecuencia de estos hechos, cinco personas fallecieron trágicamente: tres mujeres y dos hombres.

Respecto a las víctimas, Pemex indicó que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa, mientras que la quinta era una trabajadora de la empresa estata.

A través de comunicados, Pemex confirmó que cuatro de los fallecidos transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la Refinería, justo cuando ocurrió el siniestro. Sin embargo, no indicó que el automotor haya hubiera generado la chispa.

Medios locales se encargaron de identificar a las víctimas:

Lorena Medina tenía 55 años de edad y se desempeñaba como operaria en el área de afluentes, esto al interior de la refinería Olmeca. Sus dos hijos mayores de edad, así como sus familias, sepultaron a la mujer el jueves 19 de marzo en su natal Minatitlán, Veracruz.

Yuliana López Ronquillo, de 32 años de edad, y quien dejó en la orfandad a dos niñas de 11 y 8 años de edad, toda vez que el padre falleció en 2020, era parte de la empresa Grupo SIPPSA.

Diana Cecilia Gómez Jiménez, de 30 años de edad, quien era madre soltera de dos menores de 11 y 5 años, era parte de la empresa Grupo SIPPSA.

Fernando Arias de la Cruz, laboraba desde hace tres años como supervisor de seguridad bajo contrato para la empresa Grupo SIPPSA.

Ezequiel Ramírez Cruz, de 52 años de edad, laboraba desde hace aproximadamente tres años como guardia de seguridad intramuros para la empresa Grupo SIPPSA.

El mismo 17 de marzo, Pemex informó que el suceso se controló y ya no representó riesgo para la población ni para las y los trabajadores.

De igual manera especificó que personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa colaboraba con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

Pemex expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas.

En un segundo comunicado emitido el mismo martes, precisó que la operación de la Refinería Olmeca continuó de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura, toda vez que el incidente ocurrió al exterior de sus instalaciones.

Explicó que las condiciones generadas por el evento sólo alcanzaron la barda perimetral de la instalación, pero no afectó la infraestructura, que opera con normalidad.

FGR investiga siniestro en la refinería Olmeca

Un dia después del incendió, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició las investigaciones correspondientes.

En este tenor, refirió que la Fiscalía Federal en Tabasco ordenó la presencia de policías federale ministeriales, a efecto de que acudieran al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección, realizar entrevistas a testigos y recabar videos de cámaras de seguridad.

De igual forma, se dio intervención a peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), expertos en las materias de criminalística de campo, fotografía forense, incendios y explosiones, así como mecánica y eléctrica.

La FGR se comprometió a llevar a cabo todas las diligencias que sean necesarias para conocer las causas que originaron el percance.