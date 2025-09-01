Nestlé nombra a Philipp Navratil director general tras despedir a Freixe por conducta indebida

El consejo de administración de Nestlé ha nombrado a Philipp Navratil nuevo director general de la firma tras el despido de Laurent Freixe "con efecto inmediato" tras infringir el código de conducta empresarial, según ha informado la compañía en un comunicado.

La salida de Freixe, que había tomado posesión de su cargo en agosto de 2024, se produce tras una investigación sobre una relación sentimental no revelada con una subordinada directa, una acción que ha infringido el código de conducta empresarial de Nestlé.

Dicha investigación fue ordenada por el consejo de administración y supervisada por el presidente, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, con el apoyo de un asesor legal externo independiente.

Bulcke ha agradecido a Freixe sus años de servicio en Nestlé y ha añadido que "esta fue una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa".

Por su parte, Navratil ha expresado que se trata de "un privilegio" el asumir la responsabilidad de liderar Nestlé. "Espero colaborar estrechamente con toda la dirección de la compañía, en sintonía con el Consejo de Administración, el presidente Paul Bulcke y el presidente electo Pablo Isla, para acelerar la ejecución e impulsar con intensidad el plan de creación de valor", aseguró.

Navratil inició su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno, y tras ocupar diversos cargos comerciales en Centroamérica, fue nombrado country manager de Nestlé Honduras en 2009. El recién nombrado director general de Nestlé asumió la dirección del negocio de café y bebidas en México en 2013, donde fortaleció la marca Nescafé.

En 2020 se incorporó a la unidad de negocio estratégica de café de Nestlé, donde fue responsable de definir la estrategia global e impulsar la innovación para las marcas de café Nescafé y Starbucks. Cuatro años más tarde, en julio de 2024, asumió su cargo en Nespresso y se incorporó al consejo ejecutivo de la compañía el 1 de enero de 2025.