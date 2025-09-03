Natura duplicará su número de tiendas físicas en México

Ante el atractivo y potencial del mercado mexicano, y con el objetivo de ganar una mayor participación y reconocimiento de marca, Natura está encontrando oportunidades de expansión en el segmento del retail, por lo que apostará por el modelo de franquicias y duplicará el número de tiendas físicas en el país.

Así lo adelantó el director general de Natura-Avon México, Francisco Demesa, quien agregó que el objetivo es que el crecimiento del canal retail provenga, por lo menos en un 50%, del modelo de franquicias.

El pasado 30 de agosto, la compañía dio un nuevo paso en este segmento de negocio, al abrir la primera tienda bajo el formato de franquicia, ubicada en Morelia, Michoacán.

Algunas de las consultoras las han invitado a integrarse al negocio como franquiciatarias. Una de ellas fue quien abrió la primera tienda. “Ya tenemos planes para abrir más franquicias con otras líderes”, aseguró el directivo.

Actualmente, la empresa de belleza y cuidado personal de origen brasileño cuenta con 18 puntos de venta, ubicados principalmente en la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey y Puebla. Para el 2026 llegarán a las 36 unidades.

Para el próximo año, una parte importante del crecimiento en tiendas físicas vendrá del modelo de franquicias. “Estamos trabajando desde nuestros propios espacios para impulsar este canal”, añadió el directivo.

Durante la presentación de su "Estrategia de Negocio 2025-2030, Demesa afirmó que, a través de las franquicias, las socias y socios recuperan su inversión en menos de tres años, con “muy buenos números de rentabilidad”. “Hemos estado abriendo tiendas, ya no somos una compañía que solo vende a través de venta directa, entramos al negocio retail”, explicó.

Acotó que el tamaño de las tiendas físicas varía, pueden ir desde los 40 y hasta los 70 metros cuadrados (m²).

A pesar de esta nueva estrategia de expansión, el directivo subrayó que no se separarán de su modelo de venta directa a través de catálogos, pues será “siempre el corazón del negocio de Natura”.

“Vamos a seguir apoyando la venta directa y va a seguir siendo nuestra principal fuente de ingresos”, aclaró.

Natura está diversificando sus canales de venta, ya que según la experiencia en otros mercados, esto impulsa también las ventas y ayuda a posicionar los productos a más consumidores.

Por otra parte, Francisco Demesa explicó que los apoyos sociales del gobierno federal han influido en la decisión de algunas consultoras de dejar las ventas, ya que al recibir ese beneficio económico prefieren dedicar su tiempo a otras actividades.

“Nosotros tenemos que garantizar que nuestro modelo de negocio siga siendo atractivo y muy relevante para que las consultoras sigan decidiendo trabajar con nosotros y vender nuestros productos”, anotó.

Crecerá producción

La empresa de la industria de la belleza cuenta con una planta de producción en Guanajuato, con una superficie de 300,000 metros cuadrados, que es la más grande de la compañía en América Latina, fuera de Brasil.

Dicha fábrica cuenta con una capacidad de producción de 520,000 millones de productos al año y alberga tres líneas de negocio: Natura, Avon y Casa y Estilo. Sus productos van desde fragancias, cremas y lociones, labiales, tubos y máscaras.

“En esta fábrica no solo satisfacemos el mercado mexicano, también exportamos a Estados Unidos y a Centroamérica”, explicó Demesa.

Actualmente, el 100% de los productos de la marca Avon que se venden en México se producen en esa planta, y entre un 20 y 30% son de la marca Natura.

“Estamos haciendo inversiones importantes para que ese porcentaje incremente. Nuestra ambición es que llegue al 60% en los próximos dos años”, comentó, sin dar más detalles. Aunque dijo que su “ambición” es ser tres veces más grande en 20 años.

La fábrica en México alberga un centro de distribución desde donde surte 19 millones de órdenes al año, equivalentes a un millón y medio de pedidos al mes.

Natura comercializa aproximadamente 1,200 productos de Casa y Estilo, y más de 4,000 de las marcas Natura y Avon. Cuenta con más de ocho kilómetros de líneas de producción y surtido.

Ha consolidado una red de 500,000 consultoras y consultores en México. El país destaca por contar con la mayor participación masculina, ya que uno de cada cuatro consultores es hombre y tres de cada cuatro son mujeres.