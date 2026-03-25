Natura abrirá 20 puntos de venta en México durante 2026

Natura, una multinacional brasileña de cosmética e higiene, reforzará su estrategia de crecimiento en México, por lo que planea abrir 20 nuevos puntos de venta durante 2026.

El plan de crecimiento contempla la inauguración de 10 tiendas propias y 10 franquicias, las cuales se ubicarán en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

Aunque no se dio a conocer el monto de la inversión, la empresa expuso en un comunicado que, con este plan de aperturas prevé alcanzar un total de 34 puntos de venta en el país al cierre de este año.

De estos puntos de ventas, 22 serían tiendas propias y las 12 restantes operarían bajo el formato de franquicia.

Para Natura, México es uno de los mercados prioritarios para su crecimiento, solo por detrás de Brasil, debido al tamaño y al dinamismo de la industria de belleza y cuidado personal.

El valor de este mercado supera los 14,000 millones de dólares anuales y registra tasas de crecimiento de entre 6 y 8%, según datos de las consultoras Euromonitor y Statista.

“Estamos concentrando nuestros recursos y orientación en México porque es el mercado de habla hispana de Latinoamérica que representa las mejores oportunidades”, aseguró el director general en México de Natura y Avon, Francisco Demesa.

Añadió que los 20 nuevos puntos de venta que se abrirán en los próximos meses forman parte de la estrategia de largo plazo de Natura, con el objetivo de ampliar su presencia física y generar oportunidades de emprendimiento en el caso de las franquicias.

La empresa tiene 20 años de operación en México y actualmente cuenta con más de 420,000 consultoras.