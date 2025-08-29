México reabre investigación de contratos de Pemex bajo la lupa anticorrupción de EU

El gobierno de México abrirá auditorías a contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que también son investigados por la justicia de Estados Unidos por haberse otorgado mediante sobornos de empresas constituidas en ese país, informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

La acción se da luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una causa penal ante un tribunal de distrito en Texas el 11 de agosto del 2025 en la que acusa a dos empresarios mexicanos –con residencia permanente en ese país– y a siete empresas estadounidenses, por dar sobornos relacionados con contratos otorgados por la estatal.

Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien ya fue detenido en Estados Unidos y Mario Alberto Ávila Lizárraga, hoy prófugo de la justicia.

Este último también fue funcionario de Pemex en administraciones previas a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador y fue inhabilitado por actuaciones indebidas en el otorgamiento de contratos a la empresa Oceanografía, un caso de corrupción que estalló en el 2014. Además, fue candidato del PAN a la gobernatura de Campeche en las elecciones del 2009.

Al presentar una síntesis del caso durante la conferencia matutina presidencial, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que Pemex conoció las investigaciones estadounidenses el 3 de abril del 2024.

Y refirió que la justicia estadounidense está investigando en particular cuatro contratos por un valor conjunto de 390 millones de pesos, dos otorgados durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, uno que no se materializó y otro que fue terminado de forma anticipada.

El primero estuvo vigente de noviembre del 2013 a diciembre del 2020 y fue por un monto de 217 millones de pesos. El segundo estuvo vigente de agosto del 2018 a diciembre del 2020 y fue por 89.1 millones de pesos.

En tercero, por 30.9 millones de pesos, inició su vigencia en marzo del 2020 y concluyó anticipadamente en diciembre del 2021. Y, finalmente, uno cuarto planteado en el 2020 por 52.9 millones de pesos no se formalizó.

Buenrostro informó que por sus actuaciones en dichos contratos también están siendo investigados tres exfuncionarios de Pemex: Roberto P, quien laboraba en el área de abasto en Exploración y Producción y fue desvinculado de Pemex en diciembre del 2021.

A él se le acusa de aceptar sobornos para liberar pagos anticipados o por servicios inexistentes.

En segundo lugar, figura Juan V, exfuncionario del área de Mantenimiento y Construcción, quien dejó de laborar en abril del 2022 y es señalado por recibir sobornos a cambio de entregar contratos.

Y finalmente, está Erick N, del área de Exploración y Producción, quien trabajó en Pemex hasta diciembre del 2024 y hoy es investigado por presuntamente alterar auditorías y exonerar empresas a cambio de sobornos.

“La gente salió antes de que llegaran las investigaciones de Estados Unidos. Pemex realizó acciones preventivas y de sanción mucho antes que tuviera conocimiento que hubiera una investigación en Estados Unidos”, dijo la funcionaria.

E indicó que en su momento Pemex abrió cinco auditorías, aunque que en ese momento no se derivaron acciones.

Pasos por seguir

Hacia adelante, Buenrostro dijo que Pemex, la secretaría Anticorrupción y otras instituciones abrirán investigaciones y, en su caso, se fincarán responsabilidades y sanciones.

Dado que en la denuncia presentada por la justicia estadounidense se presume que las auditorías efectuadas en su momento sobre los contratos fueron indebidamente alteradas, el gobierno mexicano las reabrirá y revisará nuevamente.

“Todas las empresas, funcionarios y exfuncionarios que resulten responsables deberán responder a la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron. Serán sancionados y se buscará la recuperación del dinero en caso de que haya habido afectación al erario”, aseveró.