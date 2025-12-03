Mercado de torres de luz generaría una economía de 12,200 millones de dólares en 2034: Generac

El mercado mundial de torres de luz observa una demanda creciente. En 2024 este negocio alcanzó un valor de 6,800 millones dólares y se proyecta que llegará a 12,200 millones de dólares para el año 2034, con una tasa compuesta anual (CAGR) del 6% entre 2025 y 2034.

Según Global Market Insights (GMI Insights), este crecimiento está impulsado por la industrialización, la inversión en infraestructura energética, el aumento de la construcción, la creciente demanda de soluciones portátiles de iluminación y el impulso de la energía renovable en diversos mercados del mundo y distintas industrias que laboran en horarios de 24/7.

Así, por ejemplo, durante la noche, las torres de iluminación también se vuelven apoyos en las obras para mantener al día los cronogramas, porque garantizan condiciones de visibilidad que reducen accidentes y mejoran la eficiencia, además de permitir extender la jornada laboral sin comprometer la seguridad.

“En México, los proyectos de construcción y mantenimiento no se detienen, sin importar la hora o las condiciones. Contar con iluminación confiable puede marcar la diferencia entre avanzar o detener una operación”, dijo Fernando Velasco, director general de Generac México.

Generac Power Systems es un fabricante de generadores de energía eléctrica y cuenta con más de 65 años en el mercado de México y Latinoamérica. En México, la compañía emplea directamente a más de 200 personas.

La compañía, por ejemplo, no hace parte del sector de telecomunicaciones, porque no fabrica, suministra, instala u opera equipos para ese tipo de servicios, pero sí se involucra allí como actor externo que asegura un insumo esencial como es la energía eléctrica que enciende toda la economía.

Entonces, las torres de iluminación Generac también han sido desarrolladas para responder a retos con rendimiento, autonomía y resistencia. Equipadas con tecnología de bajo consumo y sistemas de despliegue rápido, ofrecen iluminación estable incluso en condiciones adversas.

En un contexto donde la infraestructura mexicana crece y se diversifica, Generac dijo respaldar los proyectos que mantienen al país en movimiento, de día o de noche, indicó la compañía.

“Nuestras soluciones están diseñadas para trabajar donde otros equipos no llegan: zonas rurales, obras temporales, caminos en reparación o áreas sin acceso a la red eléctrica. Donde la movilidad se encuentra con el rendimiento, Generac está presente”, dijo Velasco.

(Con información de Nicolás Lucas).