Low cost Flair Airlines abre vuelos de Canadá al AICM

La aerolínea canadiense de bajo costo Flair Airlines iniciará la próxima semana la operación de las rutas Toronto-México y Vancouver-México en horarios nocturnos. Con ello, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en pleno proceso de remodelación, tendrá un jugador más.

“Hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Marina y con todo el equipo operativo de la terminal. Nos ven como el nuevo entrante que le está echando muchas ganas para buscar su lugar en el principal aeropuerto del país”, comentó la Chief Digital Officer de la aerolínea, Juliana Ramírez.

La empresa inició operaciones en Canadá en el 2005 como chartera y luego de una ingeniería de negocios se convirtió, en el 2018, en una aerolínea regular de bajo costo que cuenta ahora con una flota de 20 aviones Boeing 737, con 189 asientos y una edad promedio que ronda los seis años.

Su CEO es Maciej Wilk, quien antes tuvo altos cargos en LOT Polish Airlines, y en su equipo hay personal con experiencia en JetBlue, Delta y Volaris (donde laboró hace unos años Juliana Ramírez), por ejemplo.

En Canadá cuentan con cinco centros de operaciones (Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto y Kitchener), lo que les permite volar a destinos de Estados Unidos, México (a donde llegó por primera ocasión en el 2022), Punta Cana y Jamaica.

Sus primeras rutas a México fueron a Los Cabos (que ya no está activa) y a Puerto Vallarta (destino que ahora conecta con Calgary, Toronto, Edmonton y Vancouver). Posteriormente se sumaron vuelos de Toronto y Vancouver a Cancún y Guadalajara.

“Nuestra operación dentro y fuera de Canadá está muy ligada a las temporadas. En verano volamos más dentro del país y en invierno vamos a destinos en lo que se denomina Siguiendo el sol, por eso las playas son un atractivo”, explicó Ramírez.

¿Qué determinó su próxima llegada al AICM?

Sin duda, México es un mercado natural para nosotros, hay lazos familiares, culturales y turísticos muy fuertes. Los canadienses buscan la cultura, historia, gastronomía y el mejor valor por su dinero, en tanto los mexicanos, por temporada, vienen a esquiar y conocer los diversos atractivos. Además, hay una creciente actividad de negocio.

¿Qué tan disruptiva es su estrategia de promoción?

Ha sido muy orgánica. Cierto que en México nos conocen todavía poco, vamos expandiendo con ritmo creciente en promoción digital. En los foros de viajes nos recomiendan mucho y en los metabuscadores, en cuestión de tarifas, solemos aparecer en primer lugar y cada vez más los usuarios saben de nuestra marca y servicio.