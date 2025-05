Italia prevé que el Tratado de Libre Comercio entre la UE y México 2.0 se firme este 2025

El viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, estimó que la firma de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) se dará en 2025.

“Podemos firmar, yo pienso, antes del final de este año, un acuerdo de Europa-México. Y creo que sin aranceles ganan todos. Porque no hay problemas para las empresas”, dijo Tajani este jueves, en el marco de su participación en el Foro Empresarial México-Italia, en la Ciudad de México.

En enero de 2025, México y la Unión Europea concluyeron las negociaciones de la modernización del TLCUEM, tres días antes de que Donald Trump asumiera su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos.

“Yo creo que es importante modernizar el acuerdo que tenemos con México”, agregó Tajani, quien se desempeña también como Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de la República Italiana.

En una rueda de prensa, junto con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Tajani refirió que habló este miércoles con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la firma de la modernización del TLCUEM, al igual que con el comisario de Comercio de este bloque, Maros Sefcovic.

Entre sus objetivos, el TLCUEM modernizado amplía el acceso al mercado en el sector agropecuario y pesquero, generando oportunidades para el crecimiento de las exportaciones en ambas vías.

También homologa disposiciones en materia de inversión; crea un capítulo de facilitación del comercio; garantiza la no existencia de monopolios para la exportación e importación de materias primas; y crea un capítulo de comercio digital.

El acuerdo le otorgará a México un mejor acceso para productos que incluyen jugo de naranja, atún, espárragos, miel y albúmina de clara de huevo, así como un acceso equitativo para los productos cárnicos, incluido el pollo.

A su vez, México eliminará aranceles de hasta 100% sobre importantes productos de exportación de la Unión Europea, como queso, aves, cerdo, pasta, manzanas, mermeladas y confituras, así como chocolate y vino. También ampliará la protección de productos europeos tradicionales e icónicos (Indicaciones Geográficas) a 568.

En el contexto de los nuevos aranceles impuestos por Trump, Tajani comentó que donde hay comercio, no hay guerra.

“Donde hay comercio no hay armas. Por eso yo creo que es parte de una estrategia en favor de la paz trabajar más para defender el comercio”, comentó.

Y sobre una problemática grave en México, a pregunta expresa, dijo: “Yo creo que nosotros podemos exportar aquí, a México, nuestro saber hacer de la guerra en contra del crimen organizado”.

Italia ha tenido una experiencia importante respecto a las mafias y Tajani puso como ejemplo el aspecto financiero de lo que Italia puede colaborar con México.

Hizo esta referencia: “Fue una palabra de un juez matado por la mafia, el juez Giovanni Falcone, que siempre para ver dónde están los jefes, dónde está la cabeza del crimen, dijo: We need to follow the money (Hay que seguir el dinero)”.

Por su parte, Ebrard comentó que México e Italia van a reforzar los lazos en ámbitos como el naval, el aeronáutico, la metalmecánica, las previsiones sobre la inteligencia artificial, los semiconductores y, desde luego, la industria automotriz.