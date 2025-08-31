Falabella proyecta invertir cerca de 800 mdd en el 2026

El 2023 definitivamente no fue el año del grupo Falabella. Su capitalización bursátil se desplomó, el indicador de deuda financiera neta sobre Ebitda llegó a estar en 8.6x y si tuvo utilidades, de 69 millones de dólares al cierre del año, fue por un ajuste contable por revalorización de activos que salvó a la empresa de tener números rojos en la última línea de resultados.

Dos años después de ese periodo, volvió a brillar. Logró un giro total que llevó a los analistas a aplaudir los últimos estados financieros. En el primer semestre, Falabella reportó utilidades por 596 millones de dólares (mdd) y en seis meses ganó más que en todo el año anterior; su razón de deuda Ebitda retrocedió a 1.9x y la capitalización bursátil volvió a superar los 10,000 mdd.

El repunte del holding ligado a las distintas ramas de la familia Solari y los Del Río coincidió con la llegada de un hombre a la primera línea: el 1 de enero de 2024, Alejandro González Dale asumió –de forma interina– la gerencia general, cargo que fue ratificado en abril de ese mismo año.

¿Cómo define el momento actual?, se le preguntó. Yo siento que recuperamos el hambre de crecer, que siempre ha sido parte del ADN de Falabella. Hoy no solamente estamos abiertos a nuevas oportunidades, sino que, al revés, estamos buscando nuevas.

González tiene clara la película. Explica que, aunque Falabella contaba con un buen estándar tecnológico antes de la pandemia, sus capacidades eran limitadas para enfrentar el boom digital. En los últimos años trabajaron como grupo para robustecer sus competencias, no sólo en e-commerce sino también en banca digital. Proyecta cerrar 2025 con más recursos destinados a tecnología que en 2024.

Otro eje para dejar atrás el fatídico 2023 fue desinvertir en activos no prioritarios. Salieron de Fazil y Fpay, vendieron su participación en Juan Valdez y se desprendieron de inmuebles, como el icónico Open Kennedy.

El hambre de crecer

En los pasillos del holding se respira un renovado optimismo. Con los buenos resultados a junio, el retailer no quiere sacar el pie del acelerador. Antes de la pandemia, Falabella invertía entre 800 mdd y 900 mdd al año; la crisis los obligó a recortar ese presupuesto a la mitad. Para 2025, el plan subió a 650 mdd; y para 2026 la ambición es mayor. González ve espacio para volver a niveles cercanos a los de prepandemia, en torno a los 800 mdd.

Hay certeza de que el frente digital seguirá siendo potente, pero el mundo físico tampoco se queda atrás. Falabella continuará potenciando su ecosistema omnicanal a través de sus cinco grandes unidades -Falabella Retail, Sodimac, Tottus, Mallplaza y Banco Falabella- y prepara aperturas.

La agenda de inversión mira fuera de Chile, con foco en la región andina. Para González, Perú y Colombia –y el mercado local– concentran el mayor potencial. En Perú, Tottus liderará la expansión, con oportunidades para abrir locales; Sodimac también tiene espacio para crecer.

México es la otra gran carta. De la mano de Soriana, Falabella opera con Sodimac y la tarjeta de crédito; la aspiración es llevar el ecosistema completo.

Con ese mapa, el holding se siente preparado para competir con los recién llegados que entraron con fuerza, como Mercado Libre y las plataformas chinas Shein, Temu y AliExpress.