Hogares mexicanos gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos

En promedio, el gasto de las familias se concentró principalmente en el consumo corriente de bienes y servicios fundamentales para la vida, es decir, la canasta básica.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (Enigh) del Inegi, el 38% del total de dinero que gastan las familias se destina a la alimentación de los integrantes.

Mientras que el 20% de lo que se desembolsa en los hogares se va a los gastos en transporte ya sea auto propio, metro o camiones colectivos.

El gasto en la vivienda, incluyendo renta o hipoteca, mantenimiento y servicios públicos como luz y gas, concentra cerca del 15% del total del gasto de los hogares mexicanos.

La educación, el vestido y la salud completan el ranking de los rubros en los que más gastan los mexicanos.