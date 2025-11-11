Braskem achica pérdidas en el tercer trimestre

Braskem registró una pérdida neta de 26 millones de reales brasileños (4.9 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una reducción del 96% con respecto a la pérdida de 592 millones de reales brasileños en el mismo periodo de 2024, según los estados financieros presentados el martes ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil. Estas cifras corresponden a pérdidas atribuibles a los accionistas controladores.

Los ingresos netos por ventas disminuyeron un 19% entre los dos períodos, pasando de 21,265 millones de reales brasileños a 17,300 millones de reales brasileños. Las ganancias recurrentes antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) totalizaron 818 millones de reales brasileños en el tercer trimestre de este año, una disminución del 66% en comparación con el Ebitda recurrente de 2,394 millones de reales brasileños un año antes.

La empresa se ha enfrentado a problemas de estructura de capital debido a su deuda. A principios de agosto, el CEO de Braskem, Roberto Ramos, defendió con firmeza la estrategia de la empresa de sustituir la nafta por el gas como principal materia prima de sus operaciones y producir productos químicos "verdes" derivados de fuentes renovables como la caña de azúcar y el maíz.