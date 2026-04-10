Sheinbaum destaca apoyos al campo tras admitir dificultades por caída del precio del maíz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la tarde de este viernes que su administración continuará apoyando al campo a partir de diversos programas sociales, al reconocer las afectaciones a los productores de maíz ante la reciente caída de precios.

"Sabemos que hay un momento difícil porque el maíz está muy bajo de precio y tenemos varios programas, no solamente los fertilizantes gratuitos, producción para el bienestar dotar de apoyo técnico y también maquinaria para los productores y también valor agregado a la producción del país para los pequeños productores y también para los medianos productores en este momento en el que el precio está tan bajo", dijo la jefa del ejecutivo en la Exhacienda Chinameca, durante su gira de trabajo por Ayala, Morelos.

En el marco de la conmemoración del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en Ayala, Morelos, la mandataria federal destacó que en lo que va de su administración y durante la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se han entregado más de 60,000 hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios.

Sheinbaum Pardo también se comprometió en atender junto con el gobierno estatal la demanda de construir presas en la región para recuperar los cultivos y el riego agrícola en la entidad.

“Que la memoria de Emiliano Zapata no sea un recuerdo distante, sino una presencia viva que nos acompañe todos los días. Que su ejemplo nos obligue a no conformarnos, a no rendirnos, a no olvidar de dónde venimos ni hacia dónde queremos ir”, dijo Sheinbaum durante el evento en el que entregó carpetas básicas y agrarias a cuatro ejidos y 30 certificados parcelarios.

Al recordar el asesinato de Zapata, ocurrido el 10 de abril de 1919, Sheinbaum comentó que los gobiernos de la Cuarta Transformación buscan mantener vivos los ideales del también llamado el Caudillo del Sur.

En tanto, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, afirmó que se ha cumplido con los compromisos pactados con los productores.

Antes de dicho evento, la presidenta Sheinbaum encabezó una guardia de honor en el Monumento a Emiliano Zapata, donde estuvo acompañada por Isaías Manuel René Manrique Zapata, nieto del revolucionario.

Durante su gira por Morelos, la mandataria también encabezó la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas, acompañada por la gobernadora de Morelos Margarita González Saravia.

Campesinos y transportistas exigen soluciones en Segob

En tanto, en la Ciudad de México, integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) reclamaron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) la falta de consensos para dialogar, luego de que las autoridades condicionaron la realización de una reunión programada para hoy con que liberaran los tramos que se mantienen bloqueados en algunas partes del país como protesta contra la inseguridad que se vive en las carreteras entre otras demandas.

Al encontrar que las puertas de las oficinas de la Secretaría de Gobernación se encontraban cerradas con cadenas, los productores del campo amenazaron con boicotear las actividades del Mundial de futbol que se realizará en junio próximo, en caso de que no sean atendidas sus demandas.

Representantes del FNRCM y la Antac también protestaron en contra de los presuntos actos de represión por parte de autoridades en entidades como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua registrados durante esta semana.