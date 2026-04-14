Alza al precio de tortilla se sumaría a otros aumentos y tendría efectos en la inflación: Banamex

Un posible incremento al precio de la tortilla, que se ha planteado en los últimos días y que entraría en vigor en breve, se sumaría a otros choques que ha habido en lo que va del año, lo que tendría efectos notorios en la inflación, estimó Banamex.

En conferencia de prensa encabezada por los principales economistas del banco, Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex, dijo que habrá que ver que este amago se materialice, para evaluar el impacto real que tendría en la inflación.

Sin embargo, aclaró que en caso de que se concrete el alza en el precio de la tortilla -que sería de entre dos y cuatro pesos-, se sumaría a varios choques inflacionarios que se han visto en el año.

El especialista recordó que a inicios del año entraron en vigor nuevos aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de determinados productos, lo cual, mencionó, tuvo un impacto en la primera quincena de enero, pero hasta ahora no ha habido efectos notables de segundo orden.

De igual forma, recordó que estuvieron los aranceles, pero aquí tampoco ha habido evidencia de que estén teniendo un impacto.

No obstante, apuntó que es temprano para “cantar victoria” en términos de los efectos que estos choques pudieran tener.

“Y está el choque de precios agrícolas tan fuerte que ya vimos. Nuestra estimación es que se va a revertir la mayor parte de estos efectos, pero sí vamos sumando”, puntualizó.

Así, el economista de Banamex consideró que tal vez un sólo choque de estos, no lleve a un efecto notorio en la inflación, pero la suma de todos sí podría impactar.

Expuso que el impacto que la institución estima para la inflación este año es que cierre en 4.3 por ciento.

Impactaría en el consumo

Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Banamex, consideró que un incremento en el precio de la tortilla sería “desastroso”, aunque por otra parte dijo que los precios máximos generan ineficiencias.

Y es que explicó que, de momento, el ingreso de las familias no va a aumentar, por lo que dejarían de consumir ciertos productos y servicios, para consumir lo que necesitan para vivir, lo que frenaría el consumo, la producción y la demanda.

Además, mencionó, un aumento en el precio de la tortilla iría en contra del llamado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

No hay razón para el incremento

Ante los amagos de ciertos sectores de que a partir de este 15 de abril habría un incremento en el precio de la tortilla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó por la mañana que no hay ninguna razón para que ello ocurra, dado que los costos del maíz están bajos.

De igual forma, la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informaron este martes que, ante la información difundida sobre un posible incremento en el precio de la tortilla, no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina que justifique un alza en este producto básico para las familias mexicanas.

“En este contexto, el Gobierno de México hace un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional”, resaltó la dependencia.