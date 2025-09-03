ASUS ProArt P16: potencia y precisión para creativos profesionales

Actualmente una de las herramientas que busca un creador de contenido es una laptop que le brinde toda la innovación tecnológica con gran potencia. Una de las computadoras móviles que ahora están en tendencia y se ha convertido en una gran aliada para la creación de contenido es la ASUS ProArt P16, la laptop diseñada para profesionales que buscan un equilibrio entre potencia, precisión y confiabilidad.

Equipada con el nuevo procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX™ 5070, lo cual significa que este equipo se posiciona como la herramienta ideal para fotógrafos, cineastas, diseñadores, animadores 3D y editores de video que enfrentan flujos de trabajo cada vez más exigentes.

El corazón de la ProArt P16 es su procesador de última generación con capacidades de inteligencia artificial integrada, que junto con la GPU NVIDIA RTX™ 5070 garantiza un rendimiento superior en tareas como edición de video en 8K, renderizado complejo y proyectos de animación avanzada.

Su capacidad multitarea permite a los creativos trabajar con varias aplicaciones de manera fluida, sin comprometer velocidad ni estabilidad.

Además, uno de los grandes diferenciales de esta laptop es su pantalla OLED validada por PANTONE®, lo cual hace que la proyección de color en la misma tenga una gran precisión de tonalidades, con cobertura 100% DCI-P3 y una precisión de color de ΔE < 2.

Este nivel de detalle asegura que los profesionales trabajen con una representación de color realista, condición indispensable para la fotografía, el diseño gráfico y la postproducción audiovisual.

Pensada para integrarse a entornos profesionales, la ProArt P16 cuenta con certificación ISV, lo que garantiza compatibilidad con software de referencia como Adobe, Autodesk y DaVinci Resolve. Esto la convierte en un equipo confiable para proyectos donde la precisión técnica es clave.

Además de su potencia, la laptop apuesta por la portabilidad con un diseño ligero, ergonómico y estético, que se adapta tanto a estudios móviles como a ambientes de trabajo fijos.

La ASUS ProArt P16 integra el ProArt Creator Hub, una plataforma que facilita la calibración de color, optimización del desempeño y personalización del flujo de trabajo.

Asimismo, incorpora materiales reciclados y forma parte del compromiso de ASUS por reducir el impacto ambiental en su línea premium.

Más que un equipo de cómputo, la ProArt P16 busca convertirse en una fuente de inspiración para quienes transforman ideas en experiencias visuales. Con esta propuesta, ASUS refuerza su liderazgo en soluciones tecnológicas premium y reafirman su compromiso con la comunidad creativa, tanto con talentos en formación como con profesionales consolidados.

Para conocer más sobre la ASUS ProArt P16 con procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, visita la página oficial de ASUS y descubre cómo este equipo puede potenciar tu creatividad.