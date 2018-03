El director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, anunció este lunes el inicio de una "investigación urgente" en la compañía de transporte privado después de que una ex empleada denunciara el domingo en una entrada en su blog el acoso y el sexismo imperantes en la empresa.

"Lo que aquí se describe es aborrecible (y) contrario a todo aquello en lo que creemos. Cualquiera que se comporte de esa manera o piense que eso está bien será despedido", escribió Kalanick en Twitter.

"He dado instrucciones a Liane Hornsey (director de recursos humanos) que realice una investigación urgente. No puede haber ningún espacio para este tipo de conducta en Uber", señaló.

Susan Fowler, una ingeniera que trabajó en Uber hasta fines del año pasado, dijo que su director le hizo insinuaciones sexuales apenas ingresó a la empresa a fines del 2015.

La ingeniera Susan Fowler, que dejo su puesto en Uber para pasarse a Stripe (empresa dedicada a gestionar pagos electrónicos) contó en su página web los motivos de su desvinculación, la que tituló Reflexionando en un año muy, muy raro en Uber (Reflecting on one very, very strange year at Uber). En dicho texto acusa a la compañía de condonar el acoso sexual y de ser negligente a la hora de gestionar los recursos humanos.

1/ What's described here is abhorrent & against everything we believe in. Anyone who behaves this way or thinks this is OK will be fired. https://t.co/6q29N7AL6E — travis kalanick (@travisk) 20 de febrero de 2017

Fowler se quejó ante jefes de la compañía el departamento de recursos humanos, pero le dijeron que era la "primera ofensa" de este hombre y que no querían castigar y hacer sentir incómodo a un "alto ejecutivo".

Fowler –cuenta- ingresó a Uber en noviembre del 2015 y ya desde el primer día se encontró con comportamientos inapropiados: su gerente le contó a través del chat interno que estaba en una relación abierta y que buscaba nuevas compañeras sexuales. Ella hizo capturas de pantalla de la conversación y lo denunció a Recursos Humanos. Pero, su denuncia junto con varias más de sus otras compañeras, cayeron en saco roto. Sus superiores le dieron la opción de cambiarse a otro sector, pero cuando efectivamente hizo la solicitud, la rechazaron.

La denunciante dijo que en los meses siguientes conoció a otras ingenieras en la compañía que le manifestaron haber sufrido acosos similares.

Después de presentar varias denuncias por lo que consideró conductas inapropiadas, Fowler dijo que su director le comunicó que estaba "caminando por la cornisa" por denunciar a su jefe ante el departamento de recursos humanos.

2/ I've instructed our CHRO Liane to conduct an urgent investigation. There can be absolutely no place for this kind of behavior at Uber. — travis kalanick (@travisk) 20 de febrero de 2017

Buscamos que Uber sea un lugar de trabajo justo y no debe haber lugar para este tipo de comportamiento. Cualquier persona que se comporte de esta manera o piense que esto está OK será despedido , por su parte sentenció, Kalanick.

Al conocer la denuncia, el ex líder del equipo que desarrolla la plataforma de Uber, Chris Messina, contó a través de Twitter que su experiencia dentro de Uber fue igual de cruel y sin el soporte de RH. Este desarrollador fue quien inventó el hashtag #DeleteUber dada la cercanía del CEO a Trump y luego de que este último prohibiera el ingreso a los Estados Unidos de personas de siete países.

