Con una batería de “datos duros”, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, solicitó ayer a sus pares de Economía y Salud que el sector turismo se considere actividad esencial y con ello dar certidumbre al sector privado en el complicado momento que se vive por la pandemia.

En un oficio de dos cuartillas, el funcionario señaló, por ejemplo, que en el 2019 los turistas internacionales generaron ingresos por 24,573.2 millones de dólares, que el turismo representa el 8.7% del PIB nacional y que la actividad genera 4.4 millones de empleos directos y poco más de 6 millones indirectos.

“Agradezco infinitamente la atención y prioridad que se permitan brindarnos para que se conceda al sector que represento, la calidad de sector esencial toda vez que los protocolos biosanitarios establecidos y elaborados por las Secretarías de Salud y Turismo conjuntamente con el sector privado, cumplen perfectamente con los estándares nacionales e internacionales exigidos” escribió Torruco.

Por la tarde, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la petición se analizaría en el Comité de la nueva normalidad, en el que participan el IMSS y las secretarías de Salud, Economía y Trabajo para ver si aún restara alguna medida por facilitar para la reactivación turística, considerando que existen robustos protocolos de seguridad sanitaria en la industria.

“Uno de los primeros lineamientos fue en el turismo (hoteles, transporte aéreo, cruceros) y eso nos permitió que la industria turística, aunque no entró en la lista original de la nueva normalidad, en donde se identificaron las esenciales y las que no, de todos modos pudo abrir y ha podido. Hay estados como Quintana Roo y Baja California Sur que si no abrieran la industria turística, que la abrieron hace muchos meses, tendrían un desastroso escenario económico y social”, explicó.

Acerca de su relación con el sector privado, el titular de Turismo dijo en una reunión virtual organizada por la cuenta de Facebook Quiero aprender a…, que las alianzas para impulsar la actividad son buenas, pero que ya se la sabe de memoria y que es momento de tomar el “toro por los cuernos” para atender cuatro temas estructurales: regulación de plataformas digitales en el hospedaje, digitalización de servicios migratorios, deducibilidad en comida para el turismo de negocios y la reglamentación efectiva de la tasa cero en grupos y convenciones.

WTTC rechaza cuarentenas

Un día después de que entraron en vigor las restricciones de Canadá para los viajeros aéreos (que incluyen suspensión de vuelos, pruebas rápidas y una cuarentena en hoteles que decidan las autoridades locales con gastos pagados por los turistas), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) consideró la medida como desafortunada y que afectará gravemente a la economía en la región.

“Lo mejor son las pruebas rápidas para aislar a la gente portadora al mismo tiempo que se sigan respetando los protocolos y el uso obligatorio de los cubre bocas”, puntualizó su presidente, Gloria Guevara.

Por su parte, Miguel Torruco, recordó que, a petición de empresarios turísticos, solicitó la pronta instalación de módulos para pruebas rápidas en los aeropuertos de la Ciudad de México y Cancún (porque había negativas para que ello ocurriera), con la finalidad de que el gobierno de Canadá y de Estados Unidos (el segundo decidirá el próximo jueves si impone cuarentena o no a los viajeros procedentes de México) reconsideren sus medidas.

El peso del turismo

• Antes de la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2, el turismo presentó en México un consumo de 172,000 millones de dólares, 82% fue nacional y 18%, extranjero.

• Representó la tercera fuente generadora de divisas; con 24,573 millones de dólares, 8.7% del PIB, 4.4 millones de empleos directos, lo que significa el 8.7% a nivel nacional, independiente de los empleos indirectos que superan los 6 millones de beneficiados.

• El turismo participa en 11 de los 20 sectores que integran el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SIAN); en 27 de los 94 subsectores; en 62 de las 306 ramas de actividad; en 84 de las 615 subramas, y en 126 clases de actividad (29 características y 97 conexas) de las 1,084 existentes.

