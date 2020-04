Ante la pandemia del Covid-19, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, instó a salvar las cadenas de suministros entre México, Estados Unidos y Canadá.

Consideró que es importante reabrir las plantas de ensamblaje fronterizas que son clave para las cadenas de suministros producto de décadas de trabajo entre los tres países y puntualizó que debe existir coordinación para que las cadenas no se esfumen, pues consideró que a ningún país le conviene frenar el comercio.

“Estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro México-Estados Unidos y Canadá que se crearon, a través de las últimas décadas. Es posible e imprescindible cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas. La integración económica de Norteamérica exige coordinación”, escribió en su cuenta de Twitter.

El diplomático aseveró que le parece “miope” sugerir que los efectos económicos no importan ante la salud de los trabajadores.

“El problema es que ya no tienes trabajadores si cierran todas las empresas y se van para otra parte. Por supuesto que la salud viene primero, pero me parece miope sugerir que los efectos económicos no importan. Hay que proteger la salud sin destruir la economía. No es imposible”, agregó.

“Las cadenas de suministro cruzan las fronteras: Cuando fabrican un producto en un país, hay componentes que vienen de otros países. Si esos componentes no vienen, se rompen las cadenas. Es importante coordinar a nivel internacional el manejo de esas cadenas”, expresó.

Por su parte, desde su cuenta de Twitter, la Secretaría de Economía aseguró que los gobiernos de México y Estados Unidos, a través de la propia dependencia y el Representante Comercial de Estados Unidos, respectivamente, sostienen conversaciones para proteger la salud de sus conciudadanos y, al mismo tiempo, la integración productiva de sus economías. “Esta comunicación es permanente y permitirá acciones conjuntas para enfrentar los retos de corto y mediano plazo”, precisó.

