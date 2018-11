Guadalajara.- Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, recomendó al Senado de la República la aprobación sin cambios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues ello disipará la incertidumbre sobre el marco comercial de la relación de México con el mundo.

“Si empiezan a haber cambios, se abre la caja de Pandora de por qué cambiar una cosa sí y la otra no. Mi recomendación es que debe procesarse como fue negociado y que se apruebe. Mi argumento es que se logró un buen acuerdo, pero es potestad de los legislativos”, expuso durante su participación en la XLVI Convención IMEF 2018.

A su parecer, este acuerdo comercial relanza a México a la economía del siglo XXI, pues contendrá nuevos capítulos que no estaban incluidos en el Tratado Libre de Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994.

“Se logra preservar el espíritu del libre comercio. No se aceptan limitaciones en cuotas ni en tarifas y se mantienen por lo tanto el libre cambio de cero aranceles en la relación comercial”, remarcó en el panel Los retos de México en el nuevo escenario de integración económica.

El T-MEC se firmará el 30 de noviembre en la reunión del G-20, que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina. Una vez, firmado por las tres naciones que conformarán el nuevo acuerdo se irá al proceso de ratificación por parte de los legislativos, explicó el funcionario público.

Guajardo destacó que si bien, el acuerdo del T-MEC es sin duda uno de los grandes retos que se dejan como legado de esta administración, también se lograron acuerdos comerciales y modernizaciones de los mismos con Europa, Asia-Pacífico y con países de Latinoamérica.

Con respecto a las preocupaciones que se tenían en el sector automotriz con el T-MEC, comentó que obtuvieron una negociación que le da fortaleza a la participación de las cadenas de valor de América del Norte.

“Lo que hay que hacer es comprometernos a seguir apoyando a la industria automotriz en términos de competitividad y seguirle dando apoyo a un sector fundamental en la generación de empleo en México (…) si se cierran las fronteras, se pierden empleos en Estados Unidos y en México”.

Aseguró que de las 12,000 reglas de origen en el T-MEC, 11,995 quedaron prácticamente igual al tratado original. “La renegociación se basó en sólo cinco reglas de origen: vidrio, fibra óptica, acero, petroquímica y automotriz”.

A pocos días de dejar su cargo, Guajardo reconoció la participación del equipo que representó al siguiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el T-MEC, especialmente en lo referente a temas energéticos.

“Sí hubo cambios importantes que hizo la nueva administración. Por ejemplo, había un capítulo de comparación energética y lo único que se cambió es que ahora dice la soberanía de los mexicanos sobre los recursos petroleros. También, se logró que, si bien hay protección a las inversiones, no se permite que por incumplimiento de contratos se vayan a paneles internacionales, cuando se pueden dimitir en las cortes nacionales”.

No bajar salarios a talentos en el gobierno

Guajardo recomendó a la siguiente administración, no reducir los salarios a las personas que están dentro de la Secretaría de Economía, cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la dependencia y del país.

“Hay servidores públicos con mucho talento que han construido una vida en las negociaciones comerciales y en varias áreas estratégicas y que hay que hacer un esfuerzo por mantener a un equipo que ha sido extraordinario y que han pasado por presidencias de diferentes partidos políticos y que gracias a ese talento, México tiene un gran reconocimiento internacional”.

Al funcionario se le preguntó si le gustaría trabajar con el siguiente gobierno y respondió:

“Por mi amor a México podría decir que sí, pero nada más hay una (cosa) con la cual se me haría difícil porque no me alcanza con lo que gano y anda diciendo que me va a recortar el sueldo”, expresó.