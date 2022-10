Quiebra de gigante constructor en Chile llegará esta semana al Senado

En los últimos meses el Ministerio realizó pagos por más de 8.2 millones de dólares a Claro, Vicuña, Valenzuela y aun así la constructora mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos en las obras”.

Juan Carlos García, ministro de obras públicas de Chile

Estas semanas gran parte de la atención del Congreso está puesta en la tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 2023. Sin embargo, no por ello se han dejado de lado algunos temas que relevantes y que han generado preocupación entre los parlamentarios, uno de ellos es el caso de la quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), que se suma al debate que generará nuevamente esta semana la nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur.

Mientras que las miradas de esta semana estarán puestas en la sesión del miércoles 26 de la Comisión de Obras Públicas también del Senado, ya que la semana pasada se conoció el complejo escenario económico que atraviesa la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, y que se vio en la obligación de pedir la quiebra por contratos con el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), uno de sus principales clientes.

Es por ello que esta comisión, encabezada por el socialista Alfonso De Urresti, decidió invitar a la sesión del miércoles al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, para que explique las razones del abandono de las obras adjudicadas a la compañía en diversas regiones del país.

Por su parte, el diputado del distrito 26 Héctor Ulloa, donde hay obras que quedaron en stand by, manifestó su preocupación en particular por la continuidad o no del by pass de la ciudad de Castro.

Por lo que solicitó una reunión urgente con el ministro de Obras Públicas, con el fin de “agilizar las obras, dé certezas respecto del panorama que viene y sobre todo que nos entregue la conformidad y plazos definidos respecto a la forma de contratación y la continuidad de la obra”.

Y añade que tan importante es el tema de Obras Públicas que en el Presupuesto 2023 se establece como motores fundamentales de la reactivación económica la labor que realiza el Ministerio de Obras Públicas, junto con el de Vivienda, por lo que Ulloa destaca la relevancia de “adelantarse a este tipo de situaciones” por parte del Ejecutivo.

Ministerio niega responsabilidad

"Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas". Así fue la reacción emitida este viernes por el ministro del ramo, Juan Carlos García, en medio de la agitada jornada tras la quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, y a partir de la cual se responsabilizó -entre otras cosas- al MOP.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el jefe de la cartera de Obras Públicas comentó que actualmente mantienen 10 contratos vigentes, de los cuales, tres están cerca de terminar. Asimismo, el ministro García sostuvo que en los últimos meses el MOP realizó pagos por más de 8.2 millones de dólares y aun así la constructora "mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos en las obras".