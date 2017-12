La Secretaría de Economía extendió la vigencia hasta el 31 de marzo del 2019 de un decreto que permite la importación definitiva de autos usados provenientes de Canadá y, esencialmente, de Estados Unidos.

La medida fue difundida a través de un decreto publicado este jueves por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor a partir de este viernes.

Entre los requisitos para internar al país vehículos usados están que se cuente con el certificado de origen y que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

Al haberse emitido una jurisprudencia y al no modificar el contenido del decreto, se reduce sustancialmente la posibilidad de obtener amparos de quienes tenían por negocio la importación masiva de autos usados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de estas medidas señalando que no viola las garantías de igualdad, de audiencia previa, de irretroactividad, a la libertad de trabajo ni al libre comercio, además de que existe jurisprudencia definida y obligatoria indicando que es acorde con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, consecuentemente, no es violatorio del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, en jurisprudencia se resolvió que es improcedente conceder la suspensión relativa a la regulación de importación definitiva de vehículos usados, al considerar que de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. La Secretaría de Economía indicó que las condiciones que motivaron la emisión del citado decreto aún se encuentran presentes, por lo que es necesario prorrogar la vigencia del mismo, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

El decreto fue creado en julio del 2011 y, con los cambios publicados este jueves en el DOF, la Secretaría de Economía decidió así la sexta prórroga del mismo.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calificó la decisión como positiva, ya que el decreto también ha permitido regular la entrada de vehículos chatarra. “La renovación del decreto para la importación de unidades usadas será un factor importante para no incrementar las variables negativas en el mercado interno automotor”, indicó la AMDA en un comunicado y estimó que para el 2018 la venta de vehículos usados representará sólo 8% de las ventas. Las cuatro mayores asociaciones del sector automotriz de México, AMIA, AMDA, ANPACT e INA, han demandado al gobierno federal no ceder a ningún tipo de presión que pretenda la regularización de autos chocolate o dar marcha atrás en el control de los vehículos usados.

En el TLCAN, México se comprometió a no adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios de Estados Unidos o Canadá a partir del 2009 con por lo menos 10 años de antigüedad y a partir del 2011 con por lo menos ocho años.

Los exportadores estadounidenses y canadienses mantendrán ese mismo derecho, pero reduciendo la antigüedad de los vehículos usados dos años sucesivamente, de modo que a partir del 2019 cualquier vehículo automotor usado podrán venderlo en el mercado mexicano con arancel cero.