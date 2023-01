Precio del gas LP arranca el año con ligera alza

El precio máximo promedio nacional del gas licuado de petróleo (LP) arrancó el 2023 con un ligero aumento de 2 centavos por kilogramo en comparación con la semana anterior, con lo que según determinó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será de 19.23 pesos por kilo del 1 al 7 de enero, en comparación con el tope de 19.21 pesos por kilogramo que se estableció para la última semana del año pasado, del 25 al 31 de diciembre.



Con esto, acumula dos semanas de incrementos marginales, ya que, del 18 al 24 de diciembre, este tope establecido fue de 19.18 pesos por kilogramo, precio máximo que resultó el más bajo desde que se estableció la política de precios tope en el país, en agosto de 2021.



Así, el precio máximo de este energético que utilizan siete de cada 10 hogares aumentó 0.1% semanalmente en los primeros siete días del 2023, mientras que, en comparación con la semana previa, su incremento es de 0.3 por ciento.



El precio que deberán respetar como tope los distribuidores de gas LP en el país es así el tercero más bajo que se ha determinado desde la política de precios tope.



En el comparativo anual, la reducción del precio tope es de 9.3% en comparación con el precio de 21.21 pesos por kilogramo que fueron determinados para la primera semana del 2022.



En contraste con el primer precio tope que se estableció en el país para la semana del 1 al 7 de agosto, la reducción alcanza ya el 16%, ya que en el arranque de esta política el precio máximo establecido fue de 22.92 pesos por kilogramo.



Pero si se observa el precio máximo en relación con el último precio promedio mensual que determinaron los distribuidores de gas LP para el país en un libre mercado sin ningún control de precio, la reducción es de 24%, luego de que en julio de 2021 le reportaron a la CRE un precio promedio nacional de 25.19 pesos por kilo.



Cabe recordar que en agosto del 2021 la Comisión Reguladora de Energía impuso un tope al precio del gas LP, mismo que se mantiene hasta el día de hoy en 220 regiones del país, luego de que aún con la reducción del precio del petróleo los distribuidores no dejaron de aumentar sus precios, particularmente en 2020, cuando el precio del petróleo llegó por instantes a cero ante la excesiva oferta y escasa demanda derivada de la falta de movilidad en el mundo. Mientras que el gas LP es un derivado de este hidrocarburo y debería seguir la trayectoria de sus precios, en México incluso aumentó en ese momento.



Por tanto, tras una investigación, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica multó a 53 empresas y 34 personas que actuaron en su representación, por coludirse para fijar, elevar, concertar y manipular el precio de distribución de gas LP mediante plantas y expendio en estaciones de servicio, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones del mercado, mediante clientela en el territorio nacional.



Sin embargo, dentro de la propia Cofece se consideró que la sanción de 2,400 millones de pesos que el organismo dictó por prácticas anticompetitivas de esta industria no fue suficiente ya que el daño que se realizó a los consumidores fue mayor, según el organismo, de más de 13,392 millones de pesos.



Entre los distribuidores imputados se encuentran los grupos Soni, Nieto, Tomza, Simsa, Global, Uribe y Metropolitano en la Ciudad de México, así como en algunos municipios del Estado de México, Culiacán, Colima y Tamaulipas.



Por tanto, miembros de Cofece consideran que todavía no existen condiciones de mercado competitivo entre los distribuidores de este combustible, lo que lleva a la Cofece a investigar y continuar con la regularización en competencia, dentro de sus atribuciones, sin ser un regulador sectorial, como es la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



Desde la invasión de Rusia a Ucrania y la incertidumbre en los mercados energéticos de este fenómeno, aunado a la reducción de demanda de China por un nuevo periodo de confinamiento en distintas localidades ante brotes de Covid-19, el precio máximo del gas LP a nivel nacional alcanzó un promedio de 25.66 y 25.47 pesos por kilogramo durante marzo y abril del año pasado, respectivamente, lo que representó sus niveles más altos en la historia.



karol.garcia@eleconomista.mx