Las cifras sobre la legitimación de los contratos colectivos de trabajo en un año 10 meses apenas es de 611, de un universo de 500,000; no obstante, las autoridades laborales han informado que no hay prórrogas para llevar a cabo este proceso y ha ajustado mecanismos para que las organizaciones sindicales no tengan pretexto para dar cumplimiento a este mandato de ley.

Para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que aún cuando no exista en todos los estados el Centro de Conciliación y Registro Laboral —nuevo ente encargado de validar el proceso— es posible que lo hagan a través de la dicha dependencia y esa validez se mantendrá.

"Todas las legitimaciones que hayan sido realizadas bajo el protocolo hoy vigente (de la Secretaría) tendrán plenos efectos legales, de ninguna forma pueden desconocerse todas las legitimaciones ya realizadas. Debe estar claro que éstas son por única vez y para siempre. Por ello, todos los organismos sindicales que cuentan con su constancia de legitimación de Contrato Colectivo ya no deberán realizar nuevamente el trámite”, dijo Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical.

Por otro lado, las organizaciones sindicales que buscaban ampararse ante tales decisiones que mandata la Ley, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 12 jurisprudencias en las que avala por completo la reforma laboral de 2019 que tiene como principio impulsar la democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas y negociación colectiva.

Además, se integró en el protocolo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el derecho de las y los trabajadores para inconformarse sobre este proceso y recurrir a este organismo para verificar que los procesos de consulta con la base trabajadora se realicen conforme a las nuevas reglas del modelo laboral.

Germán de la Garza de Vecchi, especialista laboral, expuso que todas los sindicatos deben cumplir con este proceso, eso permite a las empresas mantener estabilidad en las relaciones laborales, sobre todo porque se cumple con la reforma laboral y a la vez al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.