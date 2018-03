La nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) de subcontratación y tercerización de personal representa un paso importante para erradicar las malas prácticas que han proliferado entre algunas empresas del sector y será un aliciente para que este mercado crezca con vigor en el 2017, dijo Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, firma especializada en la administración de capital humano.

El ejecutivo explicó que la normatividad irá aparejada de cambios fiscales que impondrán fuertes incentivos para su cumplimiento, lo que servirá para inyectar confianza en el uso de los servicios de subcontratación y administración de recursos humanos.

Se complementa (la nueva NOM) porque las leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado sufren cambios a partir del 1 de enero del 2017 y ahora la autoridad solicitará que los prestadores de servicios de tercerización entreguen documentos en donde se acredite que cumplieron con todos los impuestos a los que están obligados , dijo el ejecutivo a El Economista.

El 6 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de la consulta pública sobre la NOM referida, misma que durará 60 días. Para que entre en vigor, pasarán 60 días más.

Las empresas más importantes del sector como GINgroup y las agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano se han pronunciado por la NOM, pues combatirá la evasión total y parcial del pago de prestaciones sociales de los trabajadores, como las cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y ahorro para el retiro.

Cuando esta norma sea aplicada, habrá más certidumbre en nuestra clientela y estarán más seguros de contratar los servicios profesionales de capital humano de una empresa como la nuestra , dijo Beyruti, quien enfatizó que GINgroup participó activamente en el grupo de trabajo para diseñar las bases de la nueva NOM. Aunque no será obligatoria la certificación del cumplimiento de la NOM, seguirla será esencial para que las empresas de administración de capital humano puedan ganar o conservar a sus clientes, quienes ahora deben exigirles los comprobantes de pago de todas las prestaciones laborales.

Con estos (cambios fiscales) yo creo que sí va a haber un éxito, porque ya habrá empresas, clientes, que ya no van a contratar a las empresas que no cumplen si no les entregan sus comprobantes para que ellos a su vez puedan acreditar el IVA y puedan hacer deducibles sus facturas , explicó Beyruti.

El contador público compartió que el panorama para la tercerización y para GINgroup, en particular, es alentador en el 2017, tanto por la mejora en lineamientos regulatorios como por el avance en la creación y formalización de empleos cuenta que en el sexenio va en 2.6 millones de plazas que se prevé se mantenga el próximo año.

En este marco, el crecimiento de la empresa le ha permitido consolidarse como el primer jugador del mercado, que en México vale alrededor de 6,000 millones de dólares y del cual GINgroup se lleva 25 por ciento. Este año creceremos 20%, en el 2015 crecimos 35% y para el 2017 creceremos mínimo 25 por ciento .

octavio.amador@hotmail.com