La empresa Mota Engil México sumó un nuevo homerun esta semana al obtener la concesión por 30 años de la autopista Tultepec-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Pirámides, de 27 km, en el Estado de México, lo que implica una inversión de 7,000 millones de pesos (en el proceso de licitación fue el único postor).

Así, la constructora a cargo de José Miguel Bejos (también presidente del equipo de beisbol Pericos de Puebla) incrementa su participación (sola o acompañada) en los principales proyectos de infraestructura del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este año ganó la licitación para construir el tramo 1 del Tren Maya, que está a cargo de Fonatur, liderando un consorcio en el que participa China Communications Construction Company, y la operación de la nueva feria de Chapultepec, que se convertirá en un parque con precios populares.

Además, forma parte del paquete de inversiones que impulsa el gobierno federal junto al sector privado como parte de la reactivación de la economía con una autopista en Puebla.

La presencia en México

El grupo portugués Mota Engil (fundado en 1946, con presencia en 28 países de Europa, África y América Latina dedicada a la construcción y gestión de infraestructura) tiene una participación del 50.5% en Mota Engil México. Dicha filial inició operaciones en el 2008, con la adjudicación de la autopista Perote-Xalapa, en el estado de Veracruz, con otra filial: Ascendi Group.

Expertos del sector consideran que además de su capacidad técnica, probada con los proyectos que ha ganado en administraciones de diversos partidos políticos, destaca su “buena gestión” con los gobiernos de los países donde está presente, toda vez que ha entendido cómo funciona la administración pública.

Muestra de ello es el mensaje que ofreció el encargado para América Latina de Mota Engil, Joao Pedro Parreira, hace un par de meses frente al Presidente de la República en la supervisión de trabajos del Tren Maya, cuando dijo:

Durante estos meses, en no pocas veces, nos hemos reunido directamente con usted y funcionarios mexicanos para revisar el avance del proyecto. Es un hecho que no tiene precedente, en particular para mí: el mismo Presidente es el supervisor del proyecto, promotor y coordinador de los esfuerzos de las constructores.

En esa ocasión, Parreira también comentó, de manera cordial, que dejaban de ser contratados por el gobierno para la construcción del tren y se transformaban en promotores de la magna empresa. Y se comprometió a terminar en tiempo, forma, calidad y costo.

Búsqueda de aliados, clave

Además de aliarse con la empresa china (se prevé que lo vuelva a hacer en las licitaciones del tramo 5 del Tren Maya), Mota Engil México participa en este momento en un mega consorcio que busca obtener los servicios de mantenimiento, rehabilitación y operación de un paquete que licita Banobras bajo la modalidad de Asociación Público-Privada.

Algunos de sus socios en ese concurso que se planea fallar el 18 de diciembre son: ICA, La Peninsular, Prodemex, Calzada Construcciones y Gami, con quien en otras ocasiones ha competido.

En la reciente adjudicación de la autopista que será uno de los principales accesos al nuevo aeropuerto en Santa Lucía decidió participar sola.

Durante julio pasado entregó una propuesta no solicitada relacionada con esa vialidad al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), la cual se aprobó y posteriormente se licitó.

Aunque diversas empresas compraron bases de licitación (Prodemex, La Peninsular, Coconal y Pinfra, entre ellas), finalmente Mota Engil México fue la única que entregó propuestas técnicas y económicas, las cuales cumplieron los requerimientos planteados y se declaró ganadora.

El contrato y título de concesión adjudicado deberá firmarse antes del 16 de diciembre.

Los contratos de este año

23 de abril. El consorcio de Mota Engil México, China Communications Construction Company, Grupo Cosh, Eyasa y Gavil Ingeniería ganan la construcción del primer tramo del Tren Maya, a cargo del Fonatur, con una oferta de 15,538.1 millones de pesos.

29 de noviembre. Mota Engil México y Thor Urbana Capital fueron seleccionados por el gobierno de la Ciudad de México, en un concurso público, para desarrollar la nueva feria de Chapultepec, que requerirá de una inversión inicial de 3,600 millones de pesos.

30 de noviembre. Mota Engil México se ubicó en la lista de nuevos proyectos de inversión privada para reactivar la economía del país con la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, en Puebla, que requiere de 4,211 millones de pesos.

-7 de diciembre. Mota Engil México obtiene del gobierno del Estado de México, a título individual, la concesión por 30 años de la autopista Tultepec-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Pirámides. La inversión es 7,000 millones de pesos.

