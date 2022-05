No sólo porque el 90% de los contratos colectivos de trabajo podrían desaparecer en un año, si no porque la tasa de sindicalización en el país es apenas de 13%; la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) Luisa María Alcalde Luján, afirmó que las organizaciones sindicales tienen “un gran terreno fértil” para crecer, pero deben convertirse en organizaciones que estén cerca de los trabajadores y que convenzan sobre las ventajas de formar parte de ellos.

En entrevista, destacó que “nuestro país estaba con una altísima presencia de contratos de protección, que no es otra cosa que contratos que no se revisaban”; por eso estiman en el gobierno federal que en el último año, para realizar las legitimaciones de contratos vigentes, sólo se llegue a 10,000 o 15,000, de un universo de 550,000 que se tenían detectados.

“Muy probablemente se habrán de legitimar, entre 10,000 y 15,000 contratos; yo creo que esa es más o menos la previsión que se tiene, aunque ha venido aumentando en estos meses, se han legitimado un poquito más de 4,000; pero muchos se esperan al final; y la lectura de ello es que era mucha la simulación; el propio sistema apostó por los contratos de protección”, destacó.

En ese sentido agregó que lo que sucedía “es que estos contratos se iban prorrogando año con año, y no significaba ninguna mejora para los trabajadores y si no hay mejoras, qué sentido tiene que se paguen cuotas sindicales”, de ahí que aquellas organizaciones que no sometan a votación sus contratos, dejarán de existir.

Asimismo, a pesar del llamado que hicieron la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de Fernando Salgado; de la Unión Nacional de México (UNT), con Francisco Hernández Juárez, o de la Confederación de Regional Obrera Mexicana (CROM), Tayde Alejandra; para que se acordara una prórroga o ampliación para las legitimaciones de contrato, que concluye en mayo de 2023, la titular del Trabajo sostuvo que se debe cumplir con el plazo marcado en la Ley Federal del Trabajo.

Inmejorables tiempos para el sindicalismo

En los últimos días la secretaria de Trabajo ha sostenido encuentros con los sindicatos de todas las corrientes, por lo que afirma que “lo interesante y lo que se planteó con las organizaciones, es que estos son tiempos inmejorables para demostrar que la organización es mejor que la defensa individual, que la defensa colectiva va a significar resultados y mejoras en un corto plazo, más que si se le apuesta a la defensa individual, donde difícilmente se tiene resultados; pero los sindicatos y trabajadores, deben hacer suya la reforma laboral”.

Luisa María Alcalde explicó que “si los sindicatos siguen pensando que es una reforma excluyente, entonces van a quedar excluidos de la enorme posibilidad de fortalecerse. Hay un universo, la tasa de sindicalización es arriba del 10%, falta 90% para que haya esta posibilidad, una vía de negociación y respeto a los derechos de los trabajadores”.

Destacó como los grandes retos que vienen en los próximos meses son tanto la implementación de la reforma laboral en su tercera y última etapa; así como el cambio de la justicia laboral, “estamos vigilantes”, para que los Estados con mayor conflictividad entren sin ninguna dificultad a atender los temas laborales bajo el nuevo modelo.

