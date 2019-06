Una vez más se abre la discusión de la dominancia en el mercado de datos entre los operadores del país, ahora, por la sanción presidencial y entrada en vigencia de la ley TIC, con la que se tendrá un regulador convergente y se cambiará a tres de los miembros que participan en la sesión de comisión encargada de definir si Claro tiene o no una posición dominante.

Santiago Pardo, VP de Asuntos Regulatorios de Claro, explicó que “no es conveniente que los comisionados que están por salir tomen una decisión de última hora, no sólo por lo apresurada, sino porque habrá diferencias con quienes lleguen a ocupar estos cargos”.

Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica Movistar, piensa lo contrario, y argumentó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) actual tiene facultades plenas para tomar decisiones. “No es algo precipitado porque el proceso lleva dos años y medio y se proyectó una decisión declarando la dominancia en diciembre”.

Por su parte, Tigo aseguró que la demora en la decisión sobre la dominancia afecta el desarrollo de nueva tecnología, pues “somos el único país de la región que no ha asignado la banda de 700 Mhz y la penetración de 4G no supera 45 por ciento. Si Colombia no toma los correctivos necesarios, nuestro país puede ser uno de los últimos de la región que tendrá disponible las redes de quinta generación”.

Por otro lado, Pardo destacó que “le hemos pedido a la CRC que revise la dominancia de voz actual y nos dicen que no, además pedimos la copia de los estudios econométricos para defendernos y lo niegan, dándole razón a la SIC que dice que no hay suficientes pruebas”.

Sin embargo, Tigo explicó que en el documento no hay ninguna afirmación o determinación sobre la dominancia de uno de los competidores del mercado móvil. La sugerencia, aseguran, “es definir y soportar con claridad el mercado y determinar los alcances que puedan tener”.

Fabián Hernández, presidente CEO de Telefónica Movistar, dijo “queremos un mercado más competitivo, no que nos regalen nada, de hecho, cada año pagamos 25,000 millones (7.80 millones de dólares) a Claro por el uso de su red”.

LEY TIC

A principios de mes, las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República dieron su aprobación al proyecto de ley de modernización del sector TIC en Colombia.

Con la premisa de conectar a cerca de 20 millones de colombianos que no tienen acceso a conectividad de calidad, el gobierno radicó la iniciativa el 19 de septiembre del 2018 y fue avalada en diciembre, aunque hubo un sector que no quedó contento.

La preocupación viene ya que la ley crea un regulador convergente, que fusionará la CRC y la Autoridad Nacional de Televisión por lo que queda en incertidumbre la injerencia que podría tener esta nueva instancia en los contenidos.