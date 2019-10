La agrupación Mujeres Conectadas y GINgroup lanzaron una plataforma para enlazar a pequeñas y medianas empresas (pymes) que ofrezcan un producto o servicio con grandes organizaciones nacionales e internacionales que necesiten de ellos.

“Es como un Tinder”, explica en entrevista Elena Achar, directora de Asuntos Políticos de GINgroup. En la plataforma Agenda de Negocios los encargados de las compras en las compañías dan a conocer sus requerimientos de proveeduría. Por otro lado, “los empresarios mexicanos suben los productos y servicios que ofertan”.

Se busca hacer cada mes una rueda de negocios, la próxima el 25 de noviembre en el Hotel Presidente Intercontinental.

“Son citas rápidas”, señala Achar. Ambas empresas ya se conocieron en la plataforma y en el encuentro llegarán a hablar de precios o tiempos de entrega. “Los compradores se quedan en una mesa y los proveedores son quienes se moverán de una a otra”. Las charlas durarán 30 minutos, luego de eso sonará una campana y deberán pasar con otra compañía.

La rueda de negocios será en el marco de la Cumbre de las 100 empresas más importantes de México. La fecha límite de registro para quienes deseen participar como proveedores es el 1 de noviembre, en la página www.agendasdenegocios.com.

Las pymes que aspiren a ser proveedoras de grandes empresas deben presentar sus propuestas, sus certificaciones, su capacidad o imágenes de sus productos.

Sin embargo, muchas no cuentan con estos elementos, indica Fabiola Ortíz, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Por ello, desde Mujeres Conectadas “tenemos un programa 360 para que puedan obtener las certificaciones que necesitan. O si necesitan financiamiento o capacitación, les ayudamos”.

“Somos el brazo que necesita el gobierno para seguir creciendo la economía en México”, sostuvo Ortiz, “pero es necesario que hombres y mujeres estén a la par, que se nos valore por capacidad e intelecto, no por condición o de género”.

Las integrantes de Mujeres Conectadas han pedido a las compañías compradoras adherirse “a una campaña de concientización para darle oportunidad en especial a las empresarias” y destinar un porcentaje de sus compras a organizaciones de mujeres.

“Es difícil que una empresaria pueda tener credibilidad” porque financieramente no está respaldada, no tiene experiencia o “le da miedo formalizarse”, destaca Fabiola Ortíz. “La iniciativa de Mujeres Conectadas con GINgroup es la respuesta al principal problema de generar economía en México”.

La convocatoria para los compradores es a todo tipo de empresas, de acuerdo con Elena Achar. “Del sector turístico, hoteles, restaurantes, aerolíneas, cruceros; pero también a tiendas de retail, tanto nacionales como transnacionales”.

“No queremos atraer compra por traerlas, sino empresas que generen empleos de alto valor y que, indirectamente, le van a dar beneficios a familias mexicanas”, dijo.

El ramo servicios en México es el único que se ha mantenido a flote, consideró. No obstante, estará en riesgo “si la economía no se dinamiza y no se da certeza jurídica a la inversión. Es el papel del gobierno, pero también de la IP. Tenemos que hacer alianza y la estamos haciendo”.