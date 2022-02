La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguró que en el edificio terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se construyeron menos prepuentes (infraestructura que conectan con pasillos telescópicos y cabinas de aviones) de los autorizados, que no se acreditó que la pintura aplicada cumpliera con las horas de resistencia al fuego requeridas y que no se elaboraron la totalidad de las estimaciones para argumentar el avance reportado a diciembre del 2020, por lo que existe una diferencia de 1,372.6 millones de pesos.

Tampoco se acreditó el uso y destino de 1,870.3 toneladas de acero consideradas como desperdicios provenientes del extinto aeropuerto de Texcoco, el cual se encuentra en los almacenes de los proveedores encargados de su transformación. En cambio, compraron acero estructural a Grupo Gilbert Estructuras en Acero por 1,385.8 millones de pesos.

En el informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, publicado este domingo, también pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una explicación sobre el incremento en el costo de la terminal aérea de 4,144.8 a 12,650.1 millones de pesos. En respuesta, obtuvo que la diferencia es porque el primero se determinó como anteproyecto y el segundo fue autorizado para el inicio de los trabajos, con lo cual se solventó la observación.

Sin embargo, información difundida por la dependencia este mes señala que el costo final de la principal infraestructura del aeropuerto, con su equipamiento, fue mayor: 14,952.1 millones de pesos.

Acerca de las modificaciones en la infraestructura la ASF “constató que la entidad fiscalizada no se aseguró que la ejecución de los trabajos se apegara al proyecto ejecutivo del 2019 ni al plan maestro de enero del 2020, debido a que sólo se construyeron 14 prepuentes que equivalen a 28 posiciones de contacto para el abordaje de pasajeros, de los 17 prepuentes para 34 posiciones de contacto considerados en los mismos”.

Lo anterior se comprobó en la visita realizada entre el 25 y el 26 de octubre del año pasado, sin que a la fecha de la revisión (noviembre de 2021), se presentaran las modificaciones, instrucciones o autorizaciones por parte de la Dirección General de Ingenieros de la entidad fiscalizada y la AFAC.

El plan maestro de un aeropuerto incluye el desarrollo total de la infraestructura para usos aeronáuticos (lado aire: pistas, plataformas, calles de rodaje) y no aeronáuticos (lado tierra). En el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Sedena obtuvo la autorización correspondiente el 31 de enero del 2020.

La explicación de la Sedena

Para explicar los cambios en prepuentes, la secretaría entregó a la Auditoría Superior de la Federación copia de las notas de bitácora con las que el General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Ingeniero Residente General y Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, ordenó modificar el proyecto arquitectónico de los prepuentes para convertir dos posiciones fijas tipo MARS en cinco posiciones para aeronaves tipo C.

Con ese cambio, no se deberían de construir los prepuentes ni adquirir los pasillos telescópicos respectivos, y en sustitución realizar la compra de dos escaleras eléctricas, dos elevadores y el mobiliario necesario para una nueva sala de espera.

En otra nota ordenó que no se ejecutaran los trabajos de construcción, fabricación y montaje del prepuente y el aeropasillo proyectados para la posición 17-A. No obstante, no se presentó la autorización de la AFAC para esos ajustes.

Por esa situación emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que se realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que no se aseguraron que la ejecución de los trabajos se ajustara a lo autorizado.

Otra promoción similar emitida fue por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, si bien acreditaron el monto total ejercido al cierre del 2020 mediante facturas, comprobantes de pago a proveedores, renta de equipos, listas de raya, Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas obrero patronales, no elaboraron las estimaciones de obra correspondientes al porcentaje de avance físico reportado por la Sedena.

“Al 31 de diciembre de 2020 sólo se habían elaborado 29 estimaciones de obra con periodos de ejecución comprendidos entre el 17 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, por un monto de 2,175,722.3 miles de pesos, es decir el 17.2%, respecto al costo paramétrico de los trabajos, cuando el avance físico reportado a esa fecha fue del 28.1% que corresponde a 3,548,325.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 1,372,602.7 miles de pesos que no se acreditaron mediante estimaciones”, se detalló.

kg