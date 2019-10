La relación del gobierno del presidente Andrés Manuel López con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) es institucional y permanente, aseveró su secretario general, Isaías González Cuevas.

En entrevista el también diputado federal priista explicó que esa central obrera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) participa en una mesa de diálogo permanente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde se tratan los asuntos de la agenda laboral.

Concretamente, González Cueva dijo que en estos momentos en esa instancia se trabaja intensamente en la implementación de la Reforma Laboral, lo cual implica que los sindicatos cumplan con los nuevos lineamientos relacionados con la democracia sindical.

“Varias organizaciones y, sobre todo, la relación es instruccional y permanentemente se están reuniendo”, indicó.

Para el líder de cerca de tres millones de trabajadores, si las organizaciones sindicales cumplen con la ley, no tienen por qué enfrentar algún problema en su relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

—¿Cómo observa la fuerza que tiene el movimiento sindical para negociar con el gobierno?, ¿cómo ha cambiado la forma de interactuar con el gobierno que ya no es surgido del PRI?

—La mayoría somos de organizaciones que militamos en el partido (PRI), pero, te repito, aquí no hay más que cumplir la ley y eso es todo.

En ese sentido, puso como ejemplo que con la reforma laboral que entró en vigor el 1 de mayo pasado, “la ley dice que hay que elegir a la mesa directiva con voto directo y secreto y ya se está haciendo (…) que la revisión de los contratos colectivos de trabajo tiene que ser con la participación de la gente, de forma democrática y también se está haciendo. legitimación de los contratos colectivos de trabajo también está”.

—Antes había acompañamiento de las centrales obreras del PRI. ¿Actualmente cómo es la relación con las otras centrales obreras del PRI?

—Yo creo que bien, con todas las organizaciones, porque está una ley y es la que rige. Eso es lo que quiere el gobierno y es lo que quiere la Secretaría del Trabajo, que se cumpla la ley federal.

—¿Antes era más fácil entenderse con el gobierno dado que provenían del mismo partido? ¿Qué ha cambiado ahí?

—No, fíjate que no, al contrario, yo digo que estando dentro del marco de la ley, somos tratados igualmente eh y qué, bueno, pues, no hay distinción ni nada.

Aquí todos parejos, todos parejos. Nosotros sentimos que no hay privilegios para nada, para nadie, aquí todos parejos, en forma colegiada hacemos la tarea que tenemos que hacer, pero no hay algo así que nos diga: no, pónganse de acuerdo con fulano de tal o vente tu para acá que vamos a tratar esto así; no, por eso están nuestras mesas de trabajo porque el trato es igual para todos.

—¿En estos momentos sirve de algo pertenecer al PRI?

—La verdad que, bueno, como diputado uno es priista, no lo puede uno negar, pero los trabajadores, todos los trabajadores y trabajadoras, tienen la libertad de pertenecer o no pertenecer, si tú quieres, a tal partido, ves ahí la libertad, la libertad sindical, pero también la libertad política. Ahí no hay distinción.

Cumpliendo la ley, seas del partido que seas, aquí te respetan, institucionalmente. No creo que haya algo así que te afecte por pertenecer al PRI. Si cumples con la ley, con las trabajadoras, trabajadores, no hay ningún problema.

—¿Cómo observa al sector obrero del PRI?

—El sector laboral del PRI, pues ahí lo veo fíjate que varios compañeros estamos con idea de que tenemos que aplicarnos en la implementación de la ley. Ya tenemos términos, en noviembre todos los sindicatos tienen que rendir cuentas, todos y darle a cada trabajador su estado de cuenta. En diciembre todos los estatutos de los sindicatos tienen que estar reformados.

Tenemos una tarea también en común que tenemos que terminar con los contratos colectivos de protección. También algunos lo están haciendo más rápido otros menos, pero bueno, esa es una tarea que tenemos que hacer. Así que es algo que estamos trabajando en unidad de las organizaciones priistas, sobre todo en esto, terminar con los contratos colectivos, acabar también, bueno si se acaban los sindicatos blancos, la protección también se va a acabar porque ahora te van a dar una toma de nota.

—¿Qué tan importante es en este momento apuntalar el sector obrero del PRI o prácticamente están dedicados a otros asuntos como la reforma laboral o todo lo que tienen en frente?

—Sí, fíjate que ahorita tenemos que dedicarnos a atender la reforma laboral. Porque mira son tiempos de revisión de contratos colectivos de trabajo y tiene que hacer una asamblea, elegir a la comisión, luego una asamblea para que digan los compañeros qué es lo quieren pedir en esa revisión, ir a la revisión y luego, después de la revisión, someterla a voto secreto y directo a ver si están conformes con la revisión los trabajadores.

—¿Qué opinión tiene de la salida del dirigente de la FSTSE del PRI?

—Pues él dice que, él se separa, no dice (que es) definitivamente o temporalmente, pero bueno se separó. Ahora, te digo, lo que dice la ley es la libertad sindical, la libertad política y ahí, bueno, pues cada quien toma sus decisiones. Y si la mesa directiva de todos los sindicatos, de los 82 sindicatos de la FSTSE, aceptaron esta decisión de Joel Ayala, pues es algo que está en su derecho. Así que no creo que le afecte en nada a la FSTSE ni a los sindicatos, creo que sacaron una buena revisión y bueno, siguen conservado la estructura de la FSTSE.

—¿A la CROC le conviene mantenerse priista o le convendría acercarse al gobierno federal y a Morena?

—Eso es ya algo personal, porque como CROC no podemos pertenecer a un partido. Esto está prohibido, en forma personal, lo que hizo Joel Ayala lo hace en forma personal y en este caso, por ejemplo, de la CROC también cualquier decisión debe ser personal, porque involucrar a la CROC está prohibido, porque la ley no permite eso. Pero los trabajadores si están en libertad de militar o no militar en el partido que más les convenga.

—¿En este momento cómo queda la relación de la CROC con el PRI?

—Pues, normal, como siempre. No tenemos ningún cargo ahí, pues eso lo tiene la CTM, son los representantes ahí. Y bueno así que para nosotros nos mantenemos normales, pero así que tengamos una oficina o cualquier otra situación ahí de trabajo con el PRI, no lo tenemos. Solamente cuando nos convocan en alguna ocasión, entonces acudimos si es algo importante; sobre todo para las trabajadoras y trabajadores.

—Ha bajado la intensidad de las juntas, reuniones entre la CROC y el PRI ¿no?

—Sí, pues, hasta ahorita, no nos han convocado. Hace años había más actividad, ahora pues las cosas han cambiado. Nosotros nos ajustamos también a lo que digan en el trabajo de partido, lo que diga la dirigencia. Así que no nos afecta pues nada que nos convoquen o que no nos convoquen. El partido está haciendo su tarea, está bien, pero hasta ahí nada más.

—¿En este momento de qué depende la fortaleza de la CROC como institución?

—Pues de los agremiados.

—¿El surgimiento de organizaciones ligadas a Morena como la CATEM y la CIT de Gómez Urrutia, que se dicen cercanas al presidente López Obrador, significa una preocupación para ustedes?

—No, porque ellos se están organizado, nosotros ya estamos organizados, tenemos una estructura a nivel nacional comprometida, capacitada y preparada.

La CROC sigue creciendo en estos tiempos sindical y numéricamente porque estamos cerca y tenemos una estructura para apoyar en todo el país.

